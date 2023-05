Как правильно отдыхать

Какие бывают виды отдыха

Американская ученая и исследовательница Сара Долтон-Смит в своей книге «Священный отдых: восстановите свою жизнь, обновите свою энергию, восстановите свой рассудок» (Sacred Rest: Recover Your Life, Renew Your Energy, Restore Your Sanity) выделила семь основных типов отдыха. Теперь это одна из самых распространенных классификаций отдыха, применяемых в психологии. Чтобы определить, какой отдых подойдет человеку в конкретный момент, ему нужно понять, от чего именно он будет отдыхать.