Эксперт назвала 10 способов держать стресс под контролем
Стресс делает людей несчастными, заставляет болеть, угнетает, лишает вкуса к жизни.
Эксперт назвала 10 способов проверенных способов справиться со стрессом.
Сделайте перерыв. Основным источником стресса является перенапряжение, а отдых помогает сбросить его.
Получайте витамины. Стресс заставляет организм включать все внутренние резервы, чтобы поддерживать работоспособность. Особенно помогут витамины С и В.
Питайтесь правильно. Нужно употреблять продукты, улучшающие настроение. Эндорфин помогают вырабатывать бананы, миндаль, шоколад.
Ограничьте потребление сахара, кофеина и жирной пищи.
Подключите ароматерапию. С давних пор известно успокоительное влияние ароматических эфирных масел розы, лаванды, жасмина и кипариса.
Выговаривайтесь – это отличный способ снять стресс.
Вышибайте клин клином. Как бы странно это не звучало, но один стресс можно погасить другим.
Посещайте в спортзал. Спорт отлично помогает бороться со стрессовыми ситуациями.
Обратитесь к опыту предков — йога поможет расслабиться.
Берегите себя. Избегайте ситуаций, которые могут привести к эмоциональному стрессу.
Чаще улыбайтесь. Таким образом можно вызвать хорошее настроение на подсознательном уровне, пишет МедиаПоток.