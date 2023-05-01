Эксперт назвала 10 способов держать стресс под контролем

Стресс делает людей несчастными, заставляет болеть, угнетает, лишает вкуса к жизни.

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Эксперт назвала 10 способов проверенных способов справиться со стрессом.

Сделайте перерыв. Основным источником стресса является перенапряжение, а отдых помогает сбросить его.

Получайте витамины. Стресс заставляет организм включать все внутренние резервы, чтобы поддерживать работоспособность. Особенно помогут витамины С и В.

Питайтесь правильно. Нужно употреблять продукты, улучшающие настроение. Эндорфин помогают вырабатывать бананы, миндаль, шоколад.

Ограничьте потребление сахара, кофеина и жирной пищи.

Подключите ароматерапию. С давних пор известно успокоительное влияние ароматических эфирных масел розы, лаванды, жасмина и кипариса.

Выговаривайтесь – это отличный способ снять стресс.

Вышибайте клин клином. Как бы странно это не звучало, но один стресс можно погасить другим.

Посещайте в спортзал. Спорт отлично помогает бороться со стрессовыми ситуациями.

Обратитесь к опыту предков — йога поможет расслабиться.

Берегите себя. Избегайте ситуаций, которые могут привести к эмоциональному стрессу.