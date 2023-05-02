Все, везде и сразу: как выработать в себе многозадачность

В сутках всего 24 часа, и далеко не всем удается использовать их по полной программе. Те, кто успевает переделать не только обязательные дела, но и посещать интересные мероприятия, учиться и читать, напоминают супергероев, у которых получается невозможное. Как развить в себе многозадачность и составлять график максимально эффективно, расскажет гештальт-терапевт, ведущая терапевтических групп МГИ Анна Девятка.

© Сетевое издание m24.ru

Иллюзия одновременности

Видео дня

Термин "многозадачность" пришел в психологию из сферы информационных технологий. И считается, что психика работает как операционная система – тоже способна выполнять несколько задач параллельно. Но так ли это?

Первым доводом за то, что человек способен развить в себе многозадачность, был миф о Юлии Цезаре. Он прославился тем, что якобы умел слушать, диктовать и писать одновременно. Проверить этот факт мы не можем. Но благодаря книгам французского социолога Гюстава Любона знаем, что харизма правителей складывается в том числе из гротескного преувеличения своих возможностей и наделения большими способностями, чем у обычного человека.

Предлагаю опираться на факты, которые можно увидеть своими глазами. Например, человек едет на велосипеде и параллельно слушает музыку. Эти два дела можно выполнять одновременно, потому что одно из них – главное и требует большего внимания. Велосипедисту важно следить за безопасностью на дороге, а музыку он переключает практически на автомате. Второе действие мы выполняем фактически подсознательно.

Дела, где для организации процесса необходимо пристальное внимание, можно сочетать между собой лишь в небольшом количестве. Если попробовать одновременно разговаривать по телефону, идти по дорожке и отвечать на электронные письма, а фоном будет звучать музыка или лай собаки, существует риск утонуть в информационном шуме и начать совершать ошибки. Вместо работы в режиме многозадачности возникает суета и нервозность. А это зона риска начала панических атак.

Распределение времени

Учитывая, что мозг человека не компьютер и имеет ограничения в своей работоспособности, важно подходить к многозадачности осознанно. В этом могут помочь следующие рекомендации:

ориентируйтесь не на количество дел, а на качество процессов и достижение желаемого результата. Я встречала в своей практике трудоголиков, способных пахать на трех работах и быть на грани истощения, но не сдаваться и быть успешными. Приходили ко мне и те, кто предпочитает заниматься одним делом, ни на что не отвлекаться. Оба варианта являются личной особенностью. При этом в психологии тайм-менеджмента бытует теория, что не стоит планировать больше трех главных дел в день, заполняя остальное время менее важными событиями;

планируйте тайминг. Для каждого дела в течение дня есть наиболее удачное время. А некоторые вещи настолько не сочетаются между собой, что даже не стоит пытаться их совместить. Например, если утром нужно везти детей в сад, не стоит ставить на это время онлайн-совещание. Вместо того чтобы злиться, убеждать их помолчать, лучше спланировать переговоры позже или не бояться их перенести. Иногда стоит отложить мероприятие, чтобы сделать работу хорошо;

пропишите детально весь процесс, включая поминутное время на его выполнение. В статье о том, как перестать опаздывать, мы уже поднимали тему, что время субъективно. Оно может идти как быстрее, так и медленнее, в зависимости от увлеченности тем или иным делом. Поэтому пропишите детально весь процесс по минутам, вплоть до того, сколько занимает спуск на лифте. Затем перепроверьте тайминг, и только после этого вписывайте дело в график;

разделяйте с близкими ответственность за воспитание детей, быт и уход за питомцами. Иногда это бывает непросто, ведь родные привыкли, что вы все делаете сами. Осознание, что от них требуется помощь, занимает время и вызывает желание увильнуть. Но чем выше нагрузка, тем необходимее развивать навык подключать помощников. И затем спрашивать с них качественно выполненную работу;

пишите списки дел и планируемые шаги для их выполнения. Это даст визуальную опору и якорь внимания, помогающий отслеживать успехи и границы между процессами. Благодаря спискам можно следить за своим прогрессом и движением к целям.

Классические промахи

Те, кто быстро выдыхается и попадает в нервное истощение от подобного ритма жизни, склонны совершать стандартные ошибки.

Например, в их графике нет места отдыху и перерыву между делами. События, требующие активного участия, происходят в режиме нон-стоп, и для переключения между ними требуется колоссальные психические усилия. У большинства это вызывает сложность, в итоге возникает перекрестная нагрузка – когда во время нового дела додумывается старое.

Это прямой путь к выгоранию. Лучше делать небольшие перерывы, они повысят вашу эффективность. Также удобнее варьировать дела по степени усилий и чередовать их между собой. Например, после рабочего совещания хорошо бы пообедать или прогуляться. Это даст возможность словесно-логическому типу мышления переключиться на образное, и таким нехитрым образом мозг немного отдохнет.

Вторая ошибка – это игнорирование конечности ресурсов и своих человеческих ограничений. К ним относится:

здоровье, которое необходимо поддерживать;

объем памяти и внимания, чтобы удерживать информацию;

энергия и ментальные силы, которые периодически требуют восстановления;

время, когда люди стараются ускориться вместо того, чтобы планомерно распределить нагрузку;

переоценка способностей, когда порой необходимо говорить нет, чтобы сохранить целостность других процессов.

На начальных этапах, как и любой механизм, многозадачность требует отладки процессов и взвешивания своего КПД для достижения желаемых результатов. Важно не обманывать себя и следить, чтобы качество не подменялось количеством. А дела приносили радость, а не истощающую перегрузку и невроз.

При этом если вы чувствуется слишком высокий темп, который отбивает вкус жизни, не нужно бояться тормозить разогнавшуюся многозадачность. Лучше сделать переоценку ценностей и только после этого снова ускориться, если потребуется.