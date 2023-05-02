Пора отдохнуть: 6 домашних ритуалов для тех, кто очень устал

Тревожность, панические атаки, недуги, связанные с неврологией, а еще ссоры с близкими и выгорание на работе — это неполный перечень проблем, которые случаются из-за хронической усталости. Специалисты уверены, что в современном мире большинство людей просто не умеют отдыхать. Чтобы исправить ситуацию и позволить себе набраться сил, выполняйте несложные ритуалы. Они помогут переключиться и позволить «выдохнуть» даже в самый сложный день.

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Планируйте отдых

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Ваш ежедневник пестрит рабочими и бытовыми задачами, и вы старательно выполняете каждое из них? А записан ли в планы на день отдых? Если нет, пора это исправить. Выстраивая день, запишите в ежедневник или заметки запланированный отдых: это может быть сон, прогулка, медитация — любой вид деятельности, который восстанавливает ваши силы.

Сообщите об этом близким и коллегам и попросите не беспокоить в определенное время.

Делайте самомассаж

Иногда мы не можем расслабиться из-за того, что напряжены и зажаты мышцы. Такое состояние может привести к тому, что утром вы будете просыпаться уставшей. Посмотрите пару роликов по самомассажу, чтобы ежедневно уделять той процедуре хотя бы 15 минут. Можете приобрести специальные массажные коврики или мячики, они быстро расслабят мышцы.

Ленивое утро

«Впрыгивать в день», вскакивая с кровати, на ходу вливая в себя кофе, одной рукой чистить зубы, а другой подбирать наряд — плохая идея. Такое утро слишком энергозатратно, оно заставит уже к обеду чувствовать себя вымотанным. Поставьте будильник на 20 минут раньше обычного и позвольте себе медленное, спокойное утро.

Потянитесь в кровати, сделайте пару упражнений, подумайте о том, что хотели бы съесть на завтрак, посидите 5 минут в тишине. Утро должно зарядить вас энергией на целый день.

Найдите вечерний ритуал

Подумайте (а лучше попробуйте несколько вариантов) о том, что вас расслабляет. Это может быть теплый душ, прогулка перед сном, а, может, вам нравится сделать маску или уделить полчаса разговору с подругой по телефону. Найдите идеальный вечерний ритуал и выполняйте его. Да, мир весьма сложный и так может получаться далеко не каждый день. Но старайтесь делать такой ритуал, как можно чаще.

Делайте перерывы в работе

Подумайте о том, какая схема будет для вас комфортной: можно пользоваться техникой «Помодоро» и после 25 минут работы делать паузу на 5 минут, можно устраивать десятиминутный перерыв. Это позволит вам чувствовать себя лучше, а работать эффктивнее.

Не торопитесь