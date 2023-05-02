Психолог объяснила, как искусственный интеллект усложняет жизнь

«Конечно, все эти мысли разумны – риски действительно есть. Уже сейчас людям очень сложно отделить истину от неправды. Очень много копирайтеров печатают исковерканную информацию, пишут от себя, что-то добавляют. Люди, прочитав какие-то материалы, могут в дальнейшем их использовать, а они окажутся ложными. Найти нужные сведения становится все сложнее и сложнее, потому что очень много бесполезного и пустого», – высказалась она.