Психолог объяснила, как искусственный интеллект усложняет жизнь людей
Разработчик технологии ChatGPT Джеффри Хинтон уверен, что в будущем искусственный интеллект сотрет грань между истиной и фейками. Ученый утверждает, что уже сейчас в мире ложной информации с фальшивыми снимками и роликами обычный человек при всем желании не сможет найти крупицы правды. «ФедералПресс» узнал у психолога Натальи Наумовой, что она думает по этому поводу.
«Конечно, все эти мысли разумны – риски действительно есть. Уже сейчас людям очень сложно отделить истину от неправды. Очень много копирайтеров печатают исковерканную информацию, пишут от себя, что-то добавляют. Люди, прочитав какие-то материалы, могут в дальнейшем их использовать, а они окажутся ложными. Найти нужные сведения становится все сложнее и сложнее, потому что очень много бесполезного и пустого», – высказалась она.
Наумова отметила, что в настоящее время информации слишком много, а контроля за ней никакого нет. Жизнь в интернете становится все менее регулируемой, и это может обернуться опасной ситуацией.
«Необходим вдумчивый, грамотный подход к дальнейшему развитию искусственного интеллекта», – заключила психолог.