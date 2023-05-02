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Психолог объяснила, как искусственный интеллект усложняет жизнь людей

Разработчик технологии ChatGPT Джеффри Хинтон уверен, что в будущем искусственный интеллект сотрет грань между истиной и фейками. Ученый утверждает, что уже сейчас в мире ложной информации с фальшивыми снимками и роликами обычный человек при всем желании не сможет найти крупицы правды. «ФедералПресс» узнал у психолога Натальи Наумовой, что она думает по этому поводу.

Психолог объяснила, как искусственный интеллект усложняет жизнь
© Unsplash

«Конечно, все эти мысли разумны – риски действительно есть. Уже сейчас людям очень сложно отделить истину от неправды. Очень много копирайтеров печатают исковерканную информацию, пишут от себя, что-то добавляют. Люди, прочитав какие-то материалы, могут в дальнейшем их использовать, а они окажутся ложными. Найти нужные сведения становится все сложнее и сложнее, потому что очень много бесполезного и пустого», – высказалась она.

Наумова отметила, что в настоящее время информации слишком много, а контроля за ней никакого нет. Жизнь в интернете становится все менее регулируемой, и это может обернуться опасной ситуацией.

«Необходим вдумчивый, грамотный подход к дальнейшему развитию искусственного интеллекта», – заключила психолог.

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