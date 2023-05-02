Как справиться с панической атакой без лекарств

«Что делать без препаратов, если у вас паническая атака. Во-первых, открыть окно и подышать свежим воздухом или выйти на улицу. Если, как в самолёте, такой возможности нет, тогда дышать в мешок. Потому что кислород важнее в этом случае, он быстрее возвращает нас к реальности. Если мы начинаем дышать в мешок, то наш организм такой: «По-моему, я в опасности, вернусь-ка я в реальность».