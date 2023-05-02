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Как справиться с панической атакой без лекарств

При приступе необходимо выйти на свежий воздух или открыть окно. Помогут физические упражнения, а также произнесённая вслух фраза «сейчас я не умру».

Если паническая атака случилась в самолёте, то следует подышать в целлофановый мешок или бумажный пакет. Такими рекомендациями в эфире радиостанции «Говорит Москва» поделилась Елена Соловьёва.

«Что делать без препаратов, если у вас паническая атака. Во-первых, открыть окно и подышать свежим воздухом или выйти на улицу. Если, как в самолёте, такой возможности нет, тогда дышать в мешок. Потому что кислород важнее в этом случае, он быстрее возвращает нас к реальности. Если мы начинаем дышать в мешок, то наш организм такой: «По-моему, я в опасности, вернусь-ка я в реальность».

Паническая атака — это выпад из реальности. Если вы понимаете, что это состояние с вами случается часто, нужно произнести: «Я сейчас не умру». Потому что первое, что обостряется, — страх внезапной смерти. Это временно, у панической атаки короткий промежуток воздействия.

Дальше — походить, погулять, поприседать, чтобы отрегулировать выработку адреналина и кортизола, потому что адреналин зашкаливает, сердце стучит. Чтобы человек начал успокаиваться, нужна физическая активность.

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