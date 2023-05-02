Экологичные причины разрешить себе плакать
Не запрещайте себе выражать эмоции.
С самого детства мы часто слышим, что со слезами нужно бороться и тем более не рыдать на людях. Психологи считают эту установку опасной для нашего ментального состояния.
Специалисты говорят о нескольких полезных моментах, которые происходят с нами во время плача.
Мы эффективно снимаем стресс
Современный человек практически не может избежать стресса, вопрос только в том каким образом и как часто он этот стресс снимает. Если со стрессом вовсе не бороться, есть вероятность попасть в тяжелую зависимость от вредных привычек — алкоголь, запрещенные вещества и адреналиновые увлечения. Плач помогает снять стресс буквально за полчаса и уберечь себя от опасных последствий.
Плач объединяет нас с другими людьми
В некоторых случаях плач может даже стать причиной объединения. Конечно, расплакаться в публичном месте, когда вокруг одни незнакомые люди — ситуация не самая приятная. Другое дело, если вы в кругу близких людей, которые готовы вас поддержать. У каждого из нас обязательно должен быть человек, в компании которого можно спокойно плакать и не получить порцию осуждения. Во-первых, не всегда можно выразить свои эмоции словами, а во-вторых, мы опять же снимаем стресс и не копим ничего в себе. Но и вы в свою очередь должны стать таким человеком для своего друга.
Плач помогает обратить внимание на свои проблемы
Что интересно, психологи отмечают, что плач часто указывает нам на проблемы, на которые мы и не собирались обращать внимание. Наверняка вы вспомните ситуацию, когда вас спрашивали о ваших делах, и вы отвечали, что все в порядке. В такие моменты организм может очень резко реагировать — ваш мозг не всегда согласен с тем, что вы озвучиваете другим людям. Вас как будто заставляют обратить внимание на ситуацию, о которой вы могли и думать в принципе. Если вы начинаете постоянно думать об этом и в итоге ваши мысли погружают вас в пучину неприятных эмоций, это верный знак, что настала пора что-то менять.