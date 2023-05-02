Экологичные причины разрешить себе плакать

Не запрещайте себе выражать эмоции.

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С самого детства мы часто слышим, что со слезами нужно бороться и тем более не рыдать на людях. Психологи считают эту установку опасной для нашего ментального состояния.

Специалисты говорят о нескольких полезных моментах, которые происходят с нами во время плача.

Мы эффективно снимаем стресс

Современный человек практически не может избежать стресса, вопрос только в том каким образом и как часто он этот стресс снимает. Если со стрессом вовсе не бороться, есть вероятность попасть в тяжелую зависимость от вредных привычек — алкоголь, запрещенные вещества и адреналиновые увлечения. Плач помогает снять стресс буквально за полчаса и уберечь себя от опасных последствий.

Плач объединяет нас с другими людьми

В некоторых случаях плач может даже стать причиной объединения. Конечно, расплакаться в публичном месте, когда вокруг одни незнакомые люди — ситуация не самая приятная. Другое дело, если вы в кругу близких людей, которые готовы вас поддержать. У каждого из нас обязательно должен быть человек, в компании которого можно спокойно плакать и не получить порцию осуждения. Во-первых, не всегда можно выразить свои эмоции словами, а во-вторых, мы опять же снимаем стресс и не копим ничего в себе. Но и вы в свою очередь должны стать таким человеком для своего друга.

Плач помогает обратить внимание на свои проблемы