5 признаков, которые выдают человека с психологической травмой

Сразу внесем ясность: психологическая травма образуется, когда человек проходит через нечто, выходящее за рамки обычных переживаний.

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Например, жуткий страх или беспомощность.

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Не спешите записывать травмированных в ненормальные, несмотря на то что психологическая травма может проявляться достаточно ярко и требует помощи специалиста.

Повышенная возбудимость

Повышенная возбудимость без очевидных на то причин — повод присмотреться к человеку, особенно если он изменился одним днем и новое качество продолжает проявляться длительное время. Вспыльчивость, нервозность прежде спокойной личности практически наверняка говорят о пережитом травматичном опыте.

Проблемы с засыпанием и кошмары

Человек, получивший психологическую травму, мысленно переживает страшное событие снова и снова. Причем не только в состоянии бодрствования. В результате возникают проблемы со сном: тяжелые мысли не дают успокоиться. А когда заснуть все же удается, велика вероятность встретиться со страхом во сне.

Трудности с концентрацией

Человеку с психологической травмой сложно сконцентрироваться на выполнении любой задачи, вне зависимости от уровня важности. Причина та же, по которой непросто уснуть: навязчивые мысли о произошедшем не дают сосредоточиться на текущих задачах. Если вы сами такой человек, расскажите о проблеме тем, кому доверяете. А если кто-то из окружения внезапно стал летать в облаках, не конфликтуйте, а постарайтесь помочь решить проблему, когда это уместно.

Отстраненный взгляд

Все мы временами можем уставиться в одну точку, крепко о чем-то задумавшись. Люди с психологической травмой смотрят в пустоту практически постоянно и неохотно реагируют на внешние раздражители. Не потому что не хотят к вам прислушаться, а потому что происходящее внутри для них становится важнее окружающего мира.

Спонтанный плач