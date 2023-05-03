Комплименты, которые выводят из себя абсолютно каждую женщину

Комплименты должны радовать, создавать более легкое общение, показывать, что человек в вас заинтересован. Но иногда они раздражают, кажутся завуалированной агрессией или слишком навязчивым вниманием.

Комплименты с «Но»

«Отличное платье, но тебе бы немножко похудеть!», «У тебя красивые волосы, но корни отросли!» Такие комплименты, на самом деле — пассивная агрессия. Она призвана лишить девушку внутренней опоры и понизить ее самооценку. Именно этим способом пользуются пикаперы, желающие внедрить барышне мысль, что для нее должны быть ценными любые ухаживания.

«… для девушки»

О, эти комплименты, наполненные токсичным сексизмом. «Ты умна для девушки!», «Для девушки ты отлично разбираешься в физике!» Эти изречения принижают весь женский пол. Помните, что антропологи и нейрохирурги не нашли отличий в женском и мужском мозге.

Ты так похудела!

Одобрение похудения странно само по себе, ведь оно могло произойти по совсем иным причинам: многие не могут есть из-за сильного стресса или скинули пару килограмм из-за болезни. Напомните молодому человеку, что тело прекрасно в любом весе, а такие комплименты, как минимум, бестактны.

«… а ты не такая!»

«Я так устал от моделей и этих одинаковых блогерш, хорошо, что ты не такая!» Это двойное послание унизительно и для вас, и для девушек, с которыми вас сравнивают. Попросите говорящего перестать быть таким мизогиничным.

«Этот макияж, платье и так далее так молодит тебя!»

Этот комплимент намекает на то, что вне макияжа или в другом наряде вы выглядите старше. Для женщин такая подача весьма оскорбительна, она лишает устойчивой самооценки и заставляет отыскивать в отражении первые, едва заметные морщинки.

Ты такая классная! Почему ты не замужем?