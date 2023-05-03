Как бороться с бессонницей, если вы в постоянном стрессе

Что делать, если сон никак не идет.

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Бессонница часто становится настоящей проблемой для каждого второго городского жителя. И речь совсем не о тех ситуациях, когда вы не можете заснуть просто переволновавшись.

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Хроническая бессонница накрывает незаметно и многие даже считают отсутствие полноценного сна абсолютной нормой.

Мы так точно не считаем, поэтому поделимся лайфхаками от психолога, если и вам знакомо отсутствие сна на фоне стресса.

Выключаем гаджеты

Идеально, если вы будете делать так всегда, а не только в период борьбы с бессонницей. Если ваша работа не подразумевает постоянное нахождение на связи, постарайтесь выключить телефон или же просто ограничьте уведомления в вечернее время. То же касается и просмотра новостей и получения негативной информации извне, сюда же относятся жалобы друзей на свою работу и личную жизнь. Попросите какое-то время не беспокоить вас после определенного времени вечером. Близкие люди обязательно вас поймут и вы не услышите в свой адрес какого бы то ни было возмущения.

Погружаемся в тишину

Бывает и так, что даже при молчащих гаджетах вы будете постоянно испытывать беспокойство. А всему виной шумные домашние. Если со взрослыми договориться несложно, то к детям необходим свой подход. Попробуйте переключить младших членов семьи на умиротворяющую активность. По возможности постарайтесь проводить последние часы перед сном наедине с собой, желательно, в отдельной комнате, где вы сможете побыть в компании книги или проведете время за любимым занятием, например, рисованием. Главное, не используйте никакую электронику — ваш мозг должен отойти от стрессового состояния за день.

Отправляйтесь гулять

Неплохой способ снять стресс и отлично выспаться — выйти на вечернюю прогулку. И нет, прогулка с собакой не считается, если вы привыкли гулять с любимцем в компании других владельцев хвостатых. Ваша задача — «проветрить» голову наедине с собой или в компании одного близкого человека, который, опять же, не будет грузить вас лишней информацией и тем более — негативом. Свежий воздух поможет взбодриться и переключиться от дневных проблем, а мозг начнет активно расслабляться.

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