Что такое фастфуд-контент и почему он опасен

Ежедневно мы потребляем большое количество информации и не всегда делаем это осознанно. Это приводит к тому, что мозг перегружен, а поставленные цели не достигаются. Как контролировать потребление быстрой информации, рассказала психолог Ксения Аверс в разговоре с «ФедералПресс».

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«Потребление «фастфуд-контента» ведет к цели «как-то провести время, чтобы не думать о своих проблемах. И, как следствие, не решать их», – объясняет эксперт. Участие во всех активностях лишь бы не упустить самые выгодные предложения ведет к цели «помочь другим достичь своих целей».

Но вот про себя в такой ситуации часто забывают и не концентрируются на развитии. Поэтому нужно научиться фильтровать и потреблять только нужную информацию, которая поможет вам реализовать задачи, заметила Ксения Аверс.

Для того, чтобы избежать бездумного потребления или посещения мероприятий стоит задавать себе вопрос: «К какой цели я иду, читая этот канал?». Также важно делать паузы между потреблением контента, конспектировать курсы и делать ревизию того, что из полученной информации действительно было внедрено в жизнь, а что оказалось бесполезным.