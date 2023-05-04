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Психолог рассказала, как научиться знакомиться в офлайне

Психолог Елена Кузнецова поделилась с "Газетой.ру" советами, как начать знакомиться в реальной жизни. Самое главное, по ее мнению, изучить и понять свой страх.

Психолог рассказала, как научиться знакомиться в офлайне
© unsplash.com

"Поймите, что именно мешает вам знакомиться с людьми. Некоторые боятся отказа или неудачи, другие опасаются быть неинтересными или неуместными. Когда вы определите свои страхи, вы сможете начать работать над ними", – рассказала она.

Также Кузнецова посоветовала превратить знакомство в игру и посещать тематические мероприятия. Она добавила, что не менее важным является развитие умения слушать собеседника и проявление эмпатии.

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