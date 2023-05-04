10 простых привычек, которые помогут избежать переедания без стресса

Избыточное потребление пищи гарантированно ведет к лишнему весу и проблемам со здоровьем. Не призываем к жестким диетам — эти 10 простых и полезных привычек помогут вам стать на путь правильного питания без срывов и стресса!

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Есть в тишине

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Будь то смартфон с чатом, ноутбук с очередным выпуском любимого блогера или телевизор с сериалом — все это во время приема пищи держите от себя подальше. Совместите трапезу с цифровым детоксом: ваше внимание должно быть сосредоточено на еде. Не спешите, постарайтесь прочувствовать вкус, запах, текстуру, тщательно пережевывайте продукты, насладитесь процессом. Так вы быстрее почувствуете насыщение и не съедите лишнего.

Держаться подальше от холодильника

Сама возможность беспрепятственно подойти к холодильнику провоцирует съесть что-нибудь вкусное. Будни у большинства людей более системны, чем выходные и праздники, так как режим подчинен работе. В результате питаться получается по расписанию, что полезно для здоровья. На выходных холодильник чаще оказывается в шаговой доступности, к тому же хочется порадовать себя чем-нибудь вкусным, да и вообще ни в чем себе не отказывать в дни отдыха. Хорошей привычкой будет разнообразить свой досуг — например, отправляться на прогулку между приемами пищи.

Радоваться мелочам

Вкусная еда расслабляет, приносит чувство удовлетворения. Но заедать стресс чревато для фигуры и здоровья, особенно если переживать вам приходится часто. Когда вы привыкаете есть, чтобы прийти в себя, формируется рефлекс: вы можете буквально чувствовать голод каждый раз, когда волнуетесь. Заместить эту привычку поможет положительная альтернатива — радоваться мелочам. Постарайтесь пересмотреть свое восприятие стресса и не принимать проблемы близко к сердцу, а пока отказаться от привычки сложно, можно подменить ее другой, полезной, — например, небольшими глотками выпивать стакан воды или выходить подышать свежим воздухом.

Пить воду

Некоторые люди плохо различают чувства голода и жажды — ощущение пустого желудка кажется поводом что-нибудь съесть. Низкое потребление воды может приводить не только к перееданию, но и к умеренному обезвоживанию, которое, в свою очередь, часто проявляется как усталость. В общем, в воде одни плюсы, только не перебарщивайте в погоне за популярным нормативом и прислушивайтесь к себе.

Завтракать

Отказавшись от завтрака, с большой степенью вероятности к обеду вы столкнетесь с сильным чувством голода — обязательно захочется съесть побольше. А если вам приходится обедать в спешке, риск переедания только увеличится. Полноценный прием пищи утром поможет подойти к обеду осознанно и обойтись без импульсивного обжорства.

Пробовать, перед тем как есть

Приходилось ли вам доедать что-то не самое приятное? Чаще всего таких ситуаций можно избежать, попробовав то, что вам предстоит съесть. В противном случае лучше пренебречь желанием не обидеть повара или сэкономить. Пробуйте, и вам не придется давиться чем попало, заедая это потом чем-то более вкусным. Вы не обязаны доедать то, что вызывает отторжение. А если имеет место расстройство пищевого поведения и отвращение вызывает вся еда, обязательно обратитесь к специалисту как можно скорее.

Рассчитывать на добавку

На голодный желудок хочется все и сразу. Однако в кафе заказывайте сначала основное блюдо, а утолив голод, выбирайте, что еще вам захотелось бы съесть. Эта простая привычка не только спасет вас от переедания, но и сэкономит бюджет. При питании дома принцип аналогичный: положите себе минимальную порцию в расчете, что вы всегда можете взять добавку. Возможно, и первой порции будет более чем достаточно. О голодании речь не идет, просто вам не придется доедать через силу. Говорят, у страха глаза велики. У голода тоже.

Придумать правила

Строгие запреты часто приводят к срыву, чтобы их соблюдать, нужны железная сила воли и натренированность. Если вы каждый день баловали себя десертами и вдруг решили от них отказаться, это серьезное испытание для организма, которое вынесет не каждый. Вместо строгих запретов предлагаем сформулировать для себя комфортные правила. Например, решить, что десерты вам можно без особых ограничений, но только в хорошем ресторане. Так будет проще справиться с отказом от избыточного потребления сладостей, а предвкушение визита в заведение с кулинарными шедеврами поможет сохранить позитивный настрой.

Покупать сладости поштучно

Большинство конфет можно купить не только в упаковках, но и на развес. Чтобы избавиться от злоупотребления сладостями, покупайте их чаще, но поштучно. Например, вы понимаете, что хотите есть по одной в обеденный перерыв, — купите пять хороших конфет. Желание съесть лишнюю приведет к пониманию, что так на неделю их не хватит. Когда кажется, что пакет или конфетница бездонные, придерживаться рационального потребления куда сложнее. Знаете, что не сдержитесь и съедите плитку шоколада за раз? Покупайте мини-плитки и уж точно не берите шоколад про запас.

Запасаться полезными перекусами