Психологи подсказали способы борьбы с тревожностью на работе

Специалисты подсказали способы, которые помогут в борьбе с тревожностью на работе. Их слова приводит издание People.

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Как отмечает коуч и социальный работник Мелоди Виндинг, при появлении тревожности на работе важно удержать себя от катастрофизации и мыслей о непременной потере должности.

«Скажите себе, что все делают ошибки, и сегодня это вы. Вы сможете разобраться, решить проблему, уже сталкивались с похожим раньше», — говорит она.

Кроме того, Вилдинг предложила составить список из трех ошибок или трудных ситуаций, которые человек преодолел. Это, по ее мнению, поможет преодолеть неуверенность в себе.

В свою очередь, психолог Деннис Столле рекомендовал практиковать медитации.

«Упражнения на осознанность могут научить находиться в моменте и понимать, о чем думает человек прямо сейчас, откуда взялись эти мысли», — объяснил он.

Приложения для медитации, по его словам, легко найти в мобильных интернет-магазинах.

Кроме того, Вилдинг предлагает не избегать общения с коллегами или начальниками, коммуникации с которыми вызывают тревогу, и проговаривать свое беспокойство если не в беседе с сотрудниками, то в разговоре с самим собой.

«Мне помогает сказать себе: я тревожусь, я переживаю об этом», — привела пример она.