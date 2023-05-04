Практики, которые помогут наладить тайм-менеджмент
Если вы постоянно опаздываете, не можете справиться с вихрем из рабочих задач и совмещать все это дело с домашними делами, возможно, стоит пересмотреть подход к планированию. Управление временем — целая наука. "Рамблер" расскажет про самые эффективные техники организации своего дня.
Тайм-менеджмент подразумевает под собой методы управления временем. Это правила самоорганизации, которые помогают человеку планировать время и экономить при этом свои ресурсы.
Готовьтесь вечером
Психолог Ник Уигнал советует готовиться к следующему дню с вечера тем, кому трудно вставать рано утром. Просто попробуйте подготовить костюм или обед в офис заранее и распланировать свой будущий день перед сном. Вы удивитесь, насколько меньше времени вы потратите на сборы, когда часть по-настоящему трудоемких и при этом не очень важных задач вроде "придумать наряд" уже решены. Записывайте рабочие и личные задачи в календаре и планируйте неделю наперед, анализируйте ваши силы и распределяйте дела. Так вы будете видеть свою нагрузку заранее и распределите задачи без спешки.
Только 15 минут
Метод помогает справиться с прокрастинацией и откладыванием задач "на потом". Если вы не хотите ничего делать, попробуйте начать с нескольких минут на задачу: пять или десять. По мнению Джулии Мюллер, профессора Университета Лейпцига, так у человека останется право передумать, и оно повышает чувство контроля над ситуацией. Когда вы точно знаете, что через 10 минут необходимость мыть посуду или заполнять таблицу в Exel закончится, гораздо легче приступить к задаче. И совсем не факт, что потом вы не продолжите. Делайте несколько подходов и развивайте умение концентрироваться!
Нелюбимое вперед
Бизнес-тренер Брайан Трейси предлагает делать самую сложную и неприятную задачу первой. Дело в том, что чаще всего от продуктивности нас останавливают именно крупные задачи, к которым трудно подступиться. Одное такое дело может пугать настолько, что вы начнете бойкотировать и более мелкие дела. Поэтому беритесь за неприятные дела утром, когда мозг меньше нагружен информацией и справиться с задачей будет проще. Вы ощутите гордость, а остальные покажутся пустяковыми и на них останутся силы.