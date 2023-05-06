Есть ли у вас депрессия: короткий тест

Может показаться, что с депрессией сталкиваются только персонажи фильмов, а к реальной жизни это все не имеет никакого отношения. На самом же деле это большое заблуждение. Человек может ругать себя за то, что он не успевает делать все или даже просто не хочет, но дело вовсе не в лени - возможно, организм перегружен так, что сил не остается ни на что и отдых не помогает их восстановить.