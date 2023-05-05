«Меня сковывал страх»: россиянки — о домогательствах в транспорте

Множество россиянок пережили домогательства в общественном транспорте: их преследовали, к ним прижимались или пытались потрогать за грудь и между ног в переполненном вагоне метро. Часто такое происходит с маленькими девочками.

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Подобная сексуальная девиация называется фроттеризм и заключается в получении удовольствия от трения о тело другого человека. В социальных сетях можно найти группы, посвященные фроттеризму, где мужчины рассказывают о своих желаниях и делятся советами, на каких станциях и в какое время лучше искать жертв.

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Корреспондент Дарья Новичкова поговорила с теми, кто столкнулся с домогательствами в транспорте, а также с любителями фроттажа.

«Кто-то расстегнул ширинку и стал водить там пальцами»

Когда Алене было 14 лет, к ней в автобусе сзади пристроился мужчина и стал тереться об нее всем телом. Девушка испугалась, попыталась отойти от него в другое место, но он проследовал за ней и продолжил домогательства. В итоге Алена вышла не на своей остановке, попыталась скрыться, но незнакомец продолжил следовать за ней.

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Девушка не нашла ничего лучше, как остановиться в людном месте в надежде, что мужчина уйдет. Но он сделал вид, что ничего не происходит, и встал рядом. По словам собеседницы «Ленты.ру», мужчина попытался с ней заговорить.

Он подошел ко мне якобы спросить, сколько сейчас времени, а затем предложил переспать, после моего отказа предложил сделать это за деньги. Надо учитывать, что тогда я еще выглядела лет на десять. После второго отказа он не ушел, а продолжил стоять рядом, но я все-таки села в другой автобус и уехала, пока он ненадолго отвернулся, — Алена, жертва фроттериста.

Мария, еще одна собеседница «Ленты.ру», говорит, что пережила три случая домогательств в общественных местах. В первый раз это произошло в автобусе, когда девушке было всего восемь лет. Незнакомый парень в толпе потрогал ее между ног. Мария оцепенела и ничего не смогла сказать — просто дернулась в сторону.

Второй случай произошел уже во взрослом возрасте. Собеседницу «Ленты.ру» в толпе схватил за грудь мужчина. Девушка накричала на него, он скрылся. Но самая страшная и печальная история произошла потом.

Папин друг решил научить меня водить машину, посадил на колени и стал трогал за грудь. Я была в шоке, вся вспотела. Но потом никому ничего не сказала, мне было стыдно. Это же друг отца, да еще и такой весельчак, — Мария, жертва фроттериста.

Собеседница «Ленты.ру» Екатерина рассказывает, что самый страшный для нее случай домогательств в общественных местах произошел с ней в школьные годы. Она была в четвертом классе и возвращалась из школы вместе со старшей сестрой. Сестра села в начале салона автобуса, а Екатерина нашла свободное место в конце.

Напротив девушки сел мужчина. Он долго смотрел на Екатерину, а затем стал тихо говорить ей: «Эй ты, поговори со мной, посмотри на меня». Девушка подняла глаза и увидела, что он мастурбирует. Екатерина резко вскочила, подбежала к сестре и вытащила ее из автобуса на остановке.

«Она долго меня успокаивала, упрашивала, чтобы мы пересели в другой автобус. Я боялась, что этот мужик побежит за мной, но он даже не встал со своего места, — рассказывает она. — Случались и другие прецеденты в метро в час пик. Кто-то лапал в толпе целенаправленно за ягодицы, кто-то пытался щупать грудь. Все заканчивалось довольно быстро, поскольку я начинала орать, и тогда мужчина выбегал из вагона, либо его начинали зажимать другие люди, пытаясь вступиться».

По словам девушки, подобное происходило три раза, и все три раза другие пассажиры быстро реагировали на происходящее.

Россиянка по имени Дарья тоже несколько раз пережила случаи приставаний в метро и стала свидетельницей того, как мужчины домогаются других девушек.

«Первый раз был самым страшным. Я стояла около двери сбоку, было очень тесно. Мужчина зажал меня ногой и стал гладить по бедрам. Страх сковал горло, я стала просто молча плакать. Это увидел другой человек, который стоял подальше, понял, что что-то не то, и вытолкнул его из вагона на следующей станции», — рассказывает девушка.

Однажды Дарья стала свидетельницей домогательств к девушке, которая спала в вагоне. Незнакомец сел рядом и стал гладить ее по ноге, затем — по руке. Девушка проснулась и закричала от страха, но обидчик уже успел выйти и исчезнуть в толпе.

Во всех этих случаях меня сковывал страх. К счастью, он более-менее прошел после первого случая. Это больше насилие психологического формата. Такое происходит очень часто. Все друг о друга трутся, не сразу можно распознать, что происходит. Они тоже действуют незаметно — трогают осторожно, пытаясь подстроиться под движение толпы, — Дарья, жертва фроттериста.

С Екатериной и ее одноклассницей произошел довольно жуткий случай, когда обеим было по 14 лет. Подруги ехали в троллейбусе, который был забит людьми, и стояли лицом к друг другу. Неподалеку от них появился незнакомец.

В какой-то момент я поняла, что мне кто-то расстегнул ширинку и стал водить там пальцами. Поначалу я не сообразила, что происходит, и стала смотреть на одноклассницу. Я думала, что это она что-то делает, и мы обе стали смеяться. Когда рука стала проникать в половые органы, я поняла, что это была не подруга, и стала отдергивать руку от себя», — Екатерина, жертва фроттериста.

Девочки закричали и выбежали из полного троллейбуса на следующей остановке.

Рассказывая об этом, Екатерина вспомнила, что домогательства случались и в более раннем возрасте. Например, весной в родном городе девушки часто замечали мужчин, которых местные жители называли «писькотрясами». Один из таких мужчин подошел к девочке, когда та играла во дворе. Он держался за свой половой орган, спросил Екатерину, знает ли она, что это такое, и предложил потрогать. Девочка тут же убежала.

«В фроттаже есть адреналин»

«Девочки, готов полапать, потереться о вас», «"Выхино" в восемь утра — самое лучшее место для фроттажа», — такие комментарии можно увидеть в специализированных группах по фроттеризму в социальных сетях.

Пользователи (в основном мужчины) обсуждают, в какие часы и на каких станциях метро в Москве лучше всего караулить потенциальных жертв. Среди самых популярных станций часто встречается «Выхино», вторая по популярности — синяя ветка.

Можно увидеть и комментарии с предложением так называемого фроттажа по договоренности — два незнакомых человека договариваются специально встретиться на одной из станций и потереться друг о друга.

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Некоторые любители фроттеризма согласились поговорить с «Лентой.ру». Один из администраторов крупного паблика по фроттажу Александр рассказывает, что его увлечение началось еще в 2009 году, когда ему было 17 лет.

«До рокового момента всегда старался избегать переполненного транспорта. Но в один из дней выбора особо не оказалось, и пришлось втискиваться в автобус. И вот тогда я впервые стал жертвой фроттажа со стороны девушки, — рассказывает он. — Я даже и помыслить не мог, чтобы специально прикоснуться к прижатой ко мне девушке. Но соответствующая реакция организма не заставила себя ждать, что почувствовала моя попутчица».

После этого Александр стал смотреть информацию по фроттажу и нашел форумы единомышленников. Однако желающих попробовать фроттаж по договоренности было очень мало даже в крупных городах России. Договориться с незнакомым человеком о подобной поездке Александру удалось лишь один раз.

По ощущениям подобную практику собеседник «Ленты.ру» сравнивает с петтингом в окружении ни о чем не подозревающих людей. Однако, по его мнению, во время такой поездки полностью теряется вкус неизвестности и адреналина. Поэтому большинство контактов, как правило, происходит именно со случайными людьми.

Александр спешит подчеркнуть, что у форумчан есть так называемый кодекс, один из пунктов которого запрещает продолжать фроттаж, если человек демонстрирует недовольство.

Что касается привлекательности невольных партнеров по фроттажу, то мужчина предпочитает, чтобы на девушке была тонкая обтягивающая одежда — леггинсы или юбка. По его мнению, «практически спасена от фроттажа» будет та женщина, которая одета в длинную куртку, пальто или какие-нибудь мешковатые джинсы, скрывающие фигуру.

Собеседник «Ленты.ру» признает, что его увлечение ненормально.

Фроттаж позволяет получить смесь эмоций от неизвестности и выплеск адреналина. Ну и не на последнем месте стоит некая сексуальная разрядка. Это занятие очень быстро переходит в стадию зависимости. Я прекрасно осознаю, что фроттаж является отклонением от нормы, асоциальным занятием, но зависимость не так просто побороть, — Александр, администратор паблика о фроттаже.

Александр говорит, что сейчас состоит в постоянных отношениях с девушкой, но не рассказывал ей о своих увлечениях. Пара пробовала практиковать фроттаж в общественном транспорте, но ощущения, по словам собеседника «Ленты.ру», для него уже были другими.

«Фроттаж с незнакомым человеком по ощущениям, наверное, можно сравнить с сексом со своей девушкой в примерочной или другом общественном месте», — резюмирует мужчина.

Еще один собеседник «Ленты.ру» по имени Вячеслав рассказал, что занимался фроттеризмом не так долго, а потом и вовсе разочаровался в подобной практике.

«Решил этого не искать, потому что по договоренности организовать встречу довольно трудно — девушек, кто хочет попробовать подобное, очень мало. А подходить к незнакомке чревато конфликтом и неприятными ситуациями, — рассуждает Вячеслав. — Да, волнение и надежда на неожиданную взаимность привлекают, но не хочется доставлять дискомфорт тому, кому это может не понравиться».

Собеседник «Ленты.ру» по имени Иван рассказал, что занимается фроттеризмом около пяти лет и делает это без согласия пассажирок.

«Начиналось все в транспорте. Это произошло случайно, так как я был в толпе и прижался к девушке. Возникли непередаваемые ощущения, а потом фроттаж меня стал затягивать все больше и больше. С тех пор у меня было около 15 так называемых партнеров», — говорит собеседник «Ленты.ру».

Иван признался, что стал больше времени проводить в общественном транспорте в час пик. Но намеренно «пофроттить» ему ни разу не удавалось. По его словам, все происходит спонтанно.

Иногда встречаются такие девушки, которые сами не против таких поездочек. Чаще всего это видно по поведению: они начинают как-то подходить ближе, тереться. Конечно, лучше, когда девушка одета в обтягивающие лосины либо в короткое платье, — Иван, фроттерист.

Собеседник «Ленты.ру» утверждает, что испытывает большее возбуждение от фроттажа, чем от обычных сексуальных практик. Ему нравится, что с девушкой не надо знакомиться или продолжать дальнейшее общение, а можно мгновенно получить имитацию полового акта.

«Насильник использует уязвимое положение женщины»

Представители Центра «Сестры» описывают фроттеризм как намеренное трение о другого человека или прикосновение к нему без согласия и часто без его ведома с целью сексуального возбуждения или удовлетворения.

Фроттеризм, по словам экспертов, безусловно, является одной из форм сексуализированного насилия, так как речь идет о грубом нарушении личных границ другого человека и отсутствии взаимного согласия.

«Насильник пользуется уязвимым положением жертвы — чаще всего это женщины или девочки. В переполненном транспорте далеко не всегда есть возможность переместиться в другое место. Такой человек рассматривает пострадавшую как объект для нападения с целью получить власть и контроль, ему неинтересны потребности и желания женщины, он намеренно вторгается в ее личное пространство», — говорит представительница центра Наталья Курасова.

Также вполне естественно, что в переполненном вагоне метро крайне сложно осознать, являются ли действия насильника преднамеренными, поэтому у женщин часто нет возможности дать отпор.

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К тому же, по мнению сотрудниц Центра, затруднять любую реакцию может шок, страх, внезапная тревога, стыд и внешние обстоятельства. Бывает, что пострадавшим удается закричать, сделать замечание, остановить насильника словами или действиями, но это происходит далеко не всегда. Тем не менее помощь окружающих с большой вероятностью сможет отпугнуть фроттериста.

Если после пережитого насилия пострадавшая ощущает последствия (тревожность, нарушения сна, аппетита, навязчивые воспоминания о случившемся, стыд и вину), можно обратиться к специалистам или близкому окружению за помощью и поддержкой.

Адвокат консорциума женских неправительственных объединений Анастасия Тюняева напоминает, что сейчас в законодательстве есть статья 135 Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание за «развратные действия без применения насилия» — сюда же относится и фроттеризм.

Впрочем, как говорит специалист, сейчас в этой статье есть изъяны — наказание предусмотрено за развратные действия в отношении лиц, не достигших 16-летнего возраста, в то время как лица старше, по сути, не защищены законом. Тюняева отмечает, что консорциум решил обратиться в Конституционный суд с жалобой по этому поводу.

Что касается лиц младше 16 лет, то здесь, по словам адвоката, есть успешные кейсы, когда фроттеризм наказывался. Один из районных судов Москвы вынес приговор в виде лишения свободы сроком на четыре года и шесть месяцев с отбыванием в колонии общего режима мужчине, совершившему развратные действия в отношении 12-летней девочки. Три дня подряд он встречал ее в автобусе и якобы нечаянно касался ее ягодиц.

«Не воспринимают это как что-то, что нужно лечить»

Сексолог Елена Малахова считает, что фроттеризм — поступок психоэмоционально незрелого человека. Такой контакт напоминает взаимодействие подростков — у них аналогом генитального контакта может выступать другая сексуальная активность: предварительные ласки, близкие к фроттеризму, взаимный петтинг. По мнению специалиста, взрослые фроттеристы не готовы к сближению с выбранным объектом.

Это предполагает какие-то этапы знакомства, узнавания другого человека. Для мужчины все это сопряжено с определенным напряжением и различными страхами, которые может выдерживать только зрелый человек, так как необходимо привлечь внимание женщины, транслировать определенные модели поведения, ухаживать, завоевывать, соблазнять. Все это для человека, ощущающего себя ребенком внутри, страшно и сложно. Легче потереться, — Елена Малахова, сексолог.

Как утверждает эксперт, фроттеризм, как и любая сексуальная девиация, формируется примерно до трех лет, но проявляется в симптомах именно в пубертате, когда возникают фантазии на эту тему, которые в последующем подогреваются определенными порновидео.

Что касается лечения фроттеризма, то вместе с общими принципами устранения девиаций он иногда требует приема лекарств.

По мнению специалиста, работающего с аномальным сексуальным поведением, больших результатов удается достичь с помощью психоаналитически ориентированной психотерапии. Полное излечение от подобных фантазий и поведения маловероятно, но хорошим результатом будет снижение интенсивности, частоты, навязчивости и аффективной насыщенности подобных идей.

В практике специалиста не было случаев, когда человек обращался за консультацией именно с проблемой фроттеризма.