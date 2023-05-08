Как женщине определить, есть ли у нее депрессия: подробный тест
Со всех сторон только и слышно: женщина должна, женщина обязана, женщина может и так далее. Однако рано или поздно наступает момент, когда женщина не может ничего. Но противоположные установки не дают ей увидеть то, что она в глубокой депрессии.
Сигналы организма нельзя игнорировать, и если вы чувствуете, что с вами происходит что-то не то и нет удовлетворенности от жизни, значит срочно нужно предпринимать меры - например обратиться к психотерапевту.
Определить, есть ли у вас признаки депрессии, поможет тест, который предлагает пройти "Рамблер".