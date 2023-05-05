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Названа привычка, которая поможет избежать выгорания на работе

Даже если работу вы искренне любите, не исключено, что рано или поздно просто не сможете заставить себя встать с кровати, так как у вас кончились силы.

Названа привычка, которая поможет избежать выгорания на работе
© Super.ru

«Когда вы не понимаете, какая у вас "энергетическая емкость", то можете тратить энергии больше, чем получаете», — объяснил Михаил Лабковский в своем телеграм-канале.

Загоревшись идеей или проектом, легко забыть о здоровом сне и отдыхе, то есть о пополнении запаса энергии.

Но есть и другая проблема — с ней сталкиваются в том числе и те, у кого не поворачивается язык петь дифирамбы своей работе. Многие люди не понимают, как именно им нужно отдыхать.

«В детстве, когда вам хотелось поваляться в кровати подольше, родители, скорее всего, говорили, что в потолок плюют только лентяи и лежебоки. И вот вы выросли и заставляете себя менять деятельность, а не отдыхать», — объяснил Лабковский.

Вместо того чтобы посмотреть фильм после работы, многие стараются быть еще более продуктивными, а это по сути смена одной работы на другую.

«Приучайте себя проводить свободное время так, как хотите именно вы, чтобы как следует отдохнуть и зарядиться. Тогда и к работе вкус не потеряете», — подытожил психолог.

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