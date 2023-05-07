Какой у вас тип привязанности: психологический тест

Теория привязанности описывает взаимоотношения между людьми. От того, какой у вас тип привязанности, зависит то, как вы будете выстраивать отношения с друзьями, коллегами, родными, близкими и детьми. Зная свой тип, можно скорректировать поведение и предотвратить множество проблем и разногласий.