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Какой у вас тип привязанности: психологический тест

Теория привязанности описывает взаимоотношения между людьми. От того, какой у вас тип привязанности, зависит то, как вы будете выстраивать отношения с друзьями, коллегами, родными, близкими и детьми. Зная свой тип, можно скорректировать поведение и предотвратить множество проблем и разногласий.

Какой у вас тип привязанности: психологический тест
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"Рамблер" предлагает пройти тест на определение типа психологической привязанности - считайте, то это первая ступень на пути узнавания самого себя и выстраивания хороших отношений со всеми.

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