Психолог: даже маленькие удовольствия могут вернуть «вкус к жизни»

Всё потому, что даже небольшая победа или приятный опыт заставляют мозг вырабатывать дофамин — гормон удовольствия. Именно благодаря ему появляется воля жить, энергия и желание действовать. О том, как научиться радоваться мелочам и наслаждаться жизнью, в своём телеграм-канале рассказал психолог Михаил Лабковский.

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Почему вырабатывается дофамин

По словам специалиста, когда у человека что-то получается, пусть даже что-то маленькое у него вырабатывается дофамин, а значит, появляется желание действовать и дальше на позитиве. Благодаря этому человек перестаёт прокручивать в голове негатив и начинает заниматься делом в надежде получить ещё больше дофамина.

Психолог объяснил, что дофаминовый центр даёт вознаграждение за любые даже ерундовые действия. Например, можно уделить время любимому хобби, сходить в кафе с близкими, почитать книжку или просто отдохнуть на диване.

«Погладили любимого кота, съели мороженое — и уже хорошо. Лишние полчаса с собакой погуляли — вообще отлично, прекрасный день», — объявил он, добавив, что удовольствие складывается из маленьких деталей.

Каждому своё

При этом эксперт заметил, что у всех чувствительность нейромедиаторов разная, поэтому кому-то для удовольствия достаточно вечера в тишине с сериалом, а кому-то нужна вылазка в горы на несколько дней. Занятие может быть любым, главное — получить от него радость, находиться «здесь и сейчас».

Учимся наслаждаться моментом

Лабковский объяснил, что умение наслаждаться можно и нужно в себе воспитывать. Начать можно уже сегодня. Эксперт посоветовал поужинать без гаджетов и телевизора, а ещё перестать на время думать о делах, заботах и проблемах. Нужно попытаться просто сконцентрироваться на вкусе еды и подумать о том, что вам вкусно.

«Вы поймёте, какое удовольствие может доставить простой ужин, когда вы не забиваете себе голову всем подряд, а находитесь в моменте. И жизнь станет приятнее», — заключил он.