Психотерапевт перечислила признаки разваливающихся отношений

У разваливающихся отношений есть признаки, позволяющие почти безошибочно определить кризис, рассказала психотерапевт Лорен Консул. Их она перечислила в беседе с изданием Independent.

Прежде всего, говорит она, о кризисе говорит нежелание мириться — когда пара ходит по кругу в ссорах, выясняя, кто виноват, а не пытается понять, что привело к ссоре. Кроме того, добавила Консул, парам в обреченных отношениях свойственно нежелание брать на себя ответственность. «Вы просто говорите: если мой партнер изменится или что-то будет делать иначе, все будет хорошо», — привела пример она.

Также, продолжила Консул, о вероятном скором разрыве говорит отсутствие интереса к партнеру и потребности в том, чтобы узнавать его мечты и планы. Помимо этого, на кризис намекают несоответствие слов и дел и отсутствие готовности защищать друг друга. «Вы не поддерживаете партнера. Боретесь друг с другом, а не с проблемами», — привела пример деструктивной позиции она.