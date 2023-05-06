Партнеры могут неосознанно причинять друг другу боль при ссорах

Некоторые партнеры неосознанно причиняют друг другу боль во время ссор и разногласий. Об этом рассказал семейный психотерапевт Джон Готтман в интервью изданию The List.

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Многие семейные пары переживают взлеты и падения. При этом влюбленные могут, не осознавая того, вырабатывать деструктивные модели поведения.

Одной из самых распространенных проблем у пар специалист назвал отсутствие интимной близости. Также яблоком раздора может стать отсутствие роста и развития у одного и партнеров.

«У каждой истории есть три стороны: его сторона, ее сторона и правда», — сказал психолог.