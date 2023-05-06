Психотерапевт Готтман: партнеры могут неосознанно причинять друг другу боль при ссорах
Некоторые партнеры неосознанно причиняют друг другу боль во время ссор и разногласий. Об этом рассказал семейный психотерапевт Джон Готтман в интервью изданию The List.
Многие семейные пары переживают взлеты и падения. При этом влюбленные могут, не осознавая того, вырабатывать деструктивные модели поведения.
Одной из самых распространенных проблем у пар специалист назвал отсутствие интимной близости. Также яблоком раздора может стать отсутствие роста и развития у одного и партнеров.
«У каждой истории есть три стороны: его сторона, ее сторона и правда», — сказал психолог.
Готтман посоветовал при неразрешимых трудностях обращаться за профессиональной помощью ради спасения семьи. Значимые жизненные события, потери или прошлые травмы могут повлиять на динамику отношений. Крепкие и здоровые пары переживают трудности вместе, так как знают, что не справятся со всем в одиночку, подытожил специалист.