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Что необходимо для полноценной перезарядки мозга

Человек не сможет отдохнуть во время просмотра соцсетей или выполнения сложных задач. Для полноценной перезарядки мозга организму требуется отдых, который не требует умственной работы. Об этом рассказала психотерапевт Людмила Тарановская.

Что необходимо для полноценной перезарядки мозга
© Ura.Ru

«Мозг отдыхает в тот момент, когда переключается на особый режим работы. Существует сеть пассивного режима работы мозга (СПРРМ), которая включается, когда мы заняты тем, что не требует умственной работы. Например, во время прогулки или уборки. Такое состояние необходимо мозгу ежедневно», — передает интернет-издание «Подмосковье сегодня» слова Тарановской.

Психотерапевт объяснила, что отдых в СПРРМ позволяет повысить креативность, облегчить принятие решений и улучшить выполнение задач, которые казались сложными.

Она также рассказала, что переключаться на отдых стоит не реже, чем через полтора или два часа работы, когда у вас падает сосредоточенность. «Также лучше меньше заходить в соцсети и вообще пользоваться телефоном. А вот медитация и дыхательные упражнения помогают включить СПРРМ», — порекомендовала Тарановская.

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