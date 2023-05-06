Как разрешить себе быть счастливой

Постараемся разобраться, почему мы думаем, что не заслуживаем счастья.

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Мы можем сталкиваться с неприятностями, потерями, разочарованиями и другими трудностями, которые могут устанавливать в нас убеждение, что страдание является нормой и что мы не заслуживаем счастья. Но это не так.

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Установка на страдание может быть преодолена, и мы можем разрешить себе быть счастливыми.

Как это сделать?

Первый шаг — понять, что страдание не является неизбежным. Часто мы склонны думать, что жизнь — это борьба, и что страдание является неотъемлемой частью этой борьбы. Но это не так. Хотя жизнь может быть сложной, это не значит, что она всегда будет наполнена страданием. Стоит открыться для возможности быть счастливым.

Второй шаг - осознать, что страдание не определяет нашу личность. Хотя мы можем сталкиваться с неприятностями, это не означает, что мы должны определять себя как страдальца. Наши трудности не определяют нас как личность, и мы можем выбрать, как мы реагируем на них. Решение быть счастливым — это наш выбор.

Третий шаг — осознать, что счастье — это право каждого человека. Мы все заслуживаем быть счастливыми, и никакие наши трудности не должны мешать нам достичь этого. Мы можем найти радость и удовольствие в жизни, даже если у нас есть проблемы. Никто не должен запрещать нам быть счастливыми.

Четвертый шаг - практиковать благодарность. Хотя мы можем сталкиваться с неприятностями, мы можем также найти в жизни много вещей, за которые мы можем быть благодарны. Практика благодарности может помочь нам оценить то, что у нас есть, и научиться ценить моменты счастья.

Не стесняйтесь обратиться за помощью, если вам трудно справиться с неприятностями или если вы чувствуете, что ваша установка на страдание не даёт вам возможности быть счастливыми. Помощь может прийти в разных формах — это может быть консультация специалиста, поддержка со стороны близких людей или просто возможность выговориться.