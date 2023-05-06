4 способа прожить гнев и злость

«Это трудный, но необходимый шаг для тех, кому всю жизнь внушали, что злиться плохо, что, если ты проявляешь злость, значит, ты плохой. Прямо и открыто посмотрев на эмоцию, можно почувствовать, что ты сильнее ее. После этого желательно начинать управлять эмоцией», — пояснила она.