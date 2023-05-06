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4 способа прожить гнев и злость

Четыре способа прожить гнев и злость назвала «Мосленте» кандидат психологических наук, эксперт Института дополнительного профессионального образования АНО «НИИДПО» Ирина Колиниченко. Она посоветовала не подавлять эмоции, так как это может привести к моральному и физическому разрушению.

4 способа прожить гнев и злость
© Мослента

В первую очередь эксперт призвала называть злость и гнев своими именами.

«Это трудный, но необходимый шаг для тех, кому всю жизнь внушали, что злиться плохо, что, если ты проявляешь злость, значит, ты плохой. Прямо и открыто посмотрев на эмоцию, можно почувствовать, что ты сильнее ее. После этого желательно начинать управлять эмоцией», — пояснила она.

Экологично прожить негатив поможет физическая активность, к примеру, танцы, или занятия, связанные с тактильными ощущениями. Колиниченко порекомендовала заняться садоводством или опустить руки в песок, почувствовав, как в него уходит плохая энергия.

Злость также можно выплеснуть, прожив ее здесь и сейчас. Этот способ подходит для краткосрочных конфликтов.

«Попробуйте разгневаться на оппонента, даже ничего не произнося вслух. Разгневайтесь и топните. Этого будет достаточно», — пояснила психолог.

Эксперт также отметила, что гнев важно анализировать.

«Феномен человека в том, что в норме он стремится быть хорошим, а не плохим, поэтому подавляет негативные эмоции. В моменты злости запомните, как проявляется эта эмоция. Потом сможете вспомнить, каким вы были в этой ситуации», — заявила она.

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