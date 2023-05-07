Что такое токсичный позитив и как он вредит обществу

Токсичный позитив — это явление, когда люди стараются поддерживать позитивный настрой, но делают это таким образом, что это становится вредным для окружающих. Например, человек может пытаться убедить своих друзей в том, что они всегда должны быть счастливы и не заботиться о своих проблемах. Или человек может пытаться заставить других людей улыбаться и быть положительно настроенными, даже если они не хотят этого.

© WomanHit.ru

В социальных сетях мы часто видим фразы вроде «позитивные мысли», «все будет хорошо», «улыбнись и мир улыбнется тебе». Эти фразы могут помочь человеку, который находится в стрессовой ситуации, но они не решают проблему. Если же человека в такой ситуации попытаются утешить этими фразами, это может вызвать у него еще больше раздражения и отчаяния.

Видео дня

Одна из основных проблем токсичного позитива заключается в том, что он подавляет чувства и эмоции людей. Люди становятся вынужденными скрывать свои чувства, потому что они не соответствуют ожиданиям окружающих. Это часто приводит к тому, что люди начинают чувствовать себя изолированными.

Токсичный позитив может привести к ощущению вины и стыда у людей, которые не могут быть всегда позитивными и улыбаться. Они могут начать чувствовать себя неполноценными, а это может привести к более серьезным проблемам с психическим состоянием.

Еще одна проблема токсичного позитива заключается в том, что он приводит к тому, что люди начинают оценивать других людей исключительно по их положительному настроению. Окружающие могут начать считать, что те, кто не являются счастливыми и положительно настроенными, не достойны уважения и внимания.

Кроме того, токсичный позитив может проявляться в отношении к болезни и лечению. Например, когда человека, который страдает от депрессии, стараются заставить улыбаться и думать только о позитивном, не учитывая его состояние и нужды.

Как можно бороться с токсичным позитивом?

Чтобы избежать токсичного позитива, необходимо научиться принимать эмоции людей и не преследовать постоянную идею о позитиве.

«Не жалуйся на то, что у тебя нет времени на отдых, работа — это ведь прекрасно!»

«Не позволяй негативным людям повлиять на твою жизнь!»

«Если ты не можешь любить себя, то как ты можешь ожидать, что кто-то другой будет тебя любить?»