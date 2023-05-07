Что такое токсичный позитив и как он вредит обществу
Токсичный позитив — это явление, когда люди стараются поддерживать позитивный настрой, но делают это таким образом, что это становится вредным для окружающих. Например, человек может пытаться убедить своих друзей в том, что они всегда должны быть счастливы и не заботиться о своих проблемах. Или человек может пытаться заставить других людей улыбаться и быть положительно настроенными, даже если они не хотят этого.
В социальных сетях мы часто видим фразы вроде «позитивные мысли», «все будет хорошо», «улыбнись и мир улыбнется тебе». Эти фразы могут помочь человеку, который находится в стрессовой ситуации, но они не решают проблему. Если же человека в такой ситуации попытаются утешить этими фразами, это может вызвать у него еще больше раздражения и отчаяния.
Одна из основных проблем токсичного позитива заключается в том, что он подавляет чувства и эмоции людей. Люди становятся вынужденными скрывать свои чувства, потому что они не соответствуют ожиданиям окружающих. Это часто приводит к тому, что люди начинают чувствовать себя изолированными.
Токсичный позитив может привести к ощущению вины и стыда у людей, которые не могут быть всегда позитивными и улыбаться. Они могут начать чувствовать себя неполноценными, а это может привести к более серьезным проблемам с психическим состоянием.
Еще одна проблема токсичного позитива заключается в том, что он приводит к тому, что люди начинают оценивать других людей исключительно по их положительному настроению. Окружающие могут начать считать, что те, кто не являются счастливыми и положительно настроенными, не достойны уважения и внимания.
Кроме того, токсичный позитив может проявляться в отношении к болезни и лечению. Например, когда человека, который страдает от депрессии, стараются заставить улыбаться и думать только о позитивном, не учитывая его состояние и нужды.
Как можно бороться с токсичным позитивом?
Чтобы избежать токсичного позитива, необходимо научиться принимать эмоции людей и не преследовать постоянную идею о позитиве.
«Не жалуйся на то, что у тебя нет времени на отдых, работа — это ведь прекрасно!»
«Не позволяй негативным людям повлиять на твою жизнь!»
«Если ты не можешь любить себя, то как ты можешь ожидать, что кто-то другой будет тебя любить?»
Хотя эти фразы могут звучать мотивирующее, они могут также создавать давление и ставить людей в невыносимые условия, приводя к чувству вины или неудовлетворенности собой, когда у них не получается справиться с трудностями, как их пытаются поддержать окружающие. Ключевой момент здесь — это понимание того, что в жизни бывают трудности, и это нормально, и не стоит пытаться отрицать негативные эмоции, просто потому что они неприятны. Вместо этого, важно научиться справляться с трудностями и находить баланс между позитивным мышлением и реалистичностью.