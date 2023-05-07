Ученые объяснили, кого чаще мучают ночные кошмары
Ученые из Американской психологической ассоциации установили, что более открытые опыту люди, как правило, чаще видят кошмары, а люди, у которых более высокий уровень невротизма, больше страдают от них. Соответствующую научную статью опубликовал журнал Dreaming.
Чтобы понять, кто чаще видит длительные неприятные сны, исследователи опросили онлайн 225 человек. Респонденты рассказали, насколько часто им снятся кошмары, и заполнили анкеты, которые определяют личностные черты и стратегии преодоления стресса.
Выяснилось, что участники, сильнее склонные к негативным эмоциям вследствие стресса и сложных ситуаций, больше переживают из-за кошмаров. Те, кому свойственно интеллектуальное любопытство, творчества, а также интерес к новому и разнообразному, чаще видят плохие сны, по практически не переживают из-за них.
Ранее "Рамблер" рассказывал, как плохой сон связан с астмой.