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Ученые объяснили, кого чаще мучают ночные кошмары

Ученые из Американской психологической ассоциации установили, что более открытые опыту люди, как правило, чаще видят кошмары, а люди, у которых более высокий уровень невротизма, больше страдают от них. Соответствующую научную статью опубликовал журнал Dreaming.

Ученые объяснили, кого чаще мучают ночные кошмары
© Pxhere

Чтобы понять, кто чаще видит длительные неприятные сны, исследователи опросили онлайн 225 человек. Респонденты рассказали, насколько часто им снятся кошмары, и заполнили анкеты, которые определяют личностные черты и стратегии преодоления стресса.

Выяснилось, что участники, сильнее склонные к негативным эмоциям вследствие стресса и сложных ситуаций, больше переживают из-за кошмаров. Те, кому свойственно интеллектуальное любопытство, творчества, а также интерес к новому и разнообразному, чаще видят плохие сны, по практически не переживают из-за них.

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Ранее "Рамблер" рассказывал, как плохой сон связан с астмой.

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