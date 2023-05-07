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Простой способ избавиться от кошмаров

Если вас мучают кошмары, то стоит потратить немного времени на их запись. Это может помочь определить их триггеры, а в последующем и снизить их частоту, говорит сомнолог Мэриэнн Тейлор.

Простой способ избавиться от кошмаров
© Ferra.ru

В беседе с британским изданием Metro Тейлор поделилась различными способами борьбы с плохими снами. Хотя не существует гарантированного метода, позволяющего навсегда избавиться от кошмаров, есть эффективные стратегии борьбы с ними. Тейлор советует записывать детали своих снов после пробуждения, что позволит вам проанализировать эмоции и события, которые могли спровоцировать их в течение дня.

Кроме того, успокаивающие занятия перед сном, такие как принятие ванны, дыхательные упражнения или чтение книги, помогут создать условия для спокойного сна. Тейлор советует не употреблять кофеин и алкоголь перед сном, избегать тревожных новостей и создать в спальне обстановку, способствующую спокойному сну: комфортную температуру, темноту и тишину.

Применяя эти методы, люди могут лучше справляться с кошмарами и снизить их частоту.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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