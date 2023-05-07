Психолог развеяла миф о разделении людей на «сов» и «жаворонков»

Оптимальное время сна определяется для каждого человека индивидуально. Опираться в этом вопросе стоит только на свое самочувствие, рассказала клинический психолог центра реабилитации «Медскан» Геляна Ширикинова.

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Разделение людей на «сов» и «жаворонков» — это миф, считает специалист. Необходимость спать определенное количество часов зависит от многих факторов, в том числе от сферы деятельности.

«Поэтому выбирать сколько именно спать каждый должен в зависимости от своего самочувствия», — разъяснила собеседница «Газеты.Ru».