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Психолог Ширикинова развеяла миф о разделении людей на «сов» и «жаворонков»

Оптимальное время сна определяется для каждого человека индивидуально. Опираться в этом вопросе стоит только на свое самочувствие, рассказала клинический психолог центра реабилитации «Медскан» Геляна Ширикинова.

Психолог развеяла миф о разделении людей на «сов» и «жаворонков»
© Слово и дело

Разделение людей на «сов» и «жаворонков» — это миф, считает специалист. Необходимость спать определенное количество часов зависит от многих факторов, в том числе от сферы деятельности.

«Поэтому выбирать сколько именно спать каждый должен в зависимости от своего самочувствия», — разъяснила собеседница «Газеты.Ru».

Недостаток сна опасен для здоровья. Такая проблема способствует апатии и агрессии, предупредила Геляна Ширикинова. Отсутствие сна в должном количестве может привести к серьезным проблемам вплоть до заболеваний сердца.

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