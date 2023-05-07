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Психолог Крушельницкая рассказала, что не стоит делать в последний день майских праздников

Психолог Ольга Крушельницкая рассказала в беседе с агентством городских новостей "Москва", как не стоит проводить последний день майских праздников, чтобы не усложнить возвращение к привычному рабочему графику и режиму.

Психолог: что не стоит делать в последний день майских праздников
© Unsplash

Психолог порекомендовала не устраивать пышных застолий в последний день выходных, а заранее позаботиться о восстановлении режима – наладить привычные питание и сон.

Важно, чтобы в последние дни перед рабочими буднями человек ложился спать и просыпался в то же время, что и в рабочие дни – так организму удастся избежать стресса после выхода на работу по завершению довольно долгой череды рабочих дней.

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«Чтобы выход на работу не стал резкой встряской для вашего организма, постарайтесь сделать его постепенным. В последние праздничные пару дней желательно, чтобы подъем, прием пищи, отход ко сну происходили в то же время, что и в рабочие дни. Гастрономические излишества прекратите за день до окончания праздников. Именно поэтому лучше проводить застолье с родственниками и друзьями не в последний выходной день», - пояснила специалист.

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