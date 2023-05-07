Психолог: что не стоит делать в последний день майских праздников

Психолог Крушельницкая рассказала, что не стоит делать в последний день майских праздников
Психолог Ольга Крушельницкая рассказала в беседе с агентством городских новостей "Москва", как не стоит проводить последний день майских праздников, чтобы не усложнить возвращение к привычному рабочему графику и режиму.
Психолог порекомендовала не устраивать пышных застолий в последний день выходных, а заранее позаботиться о восстановлении режима – наладить привычные питание и сон.
Важно, чтобы в последние дни перед рабочими буднями человек ложился спать и просыпался в то же время, что и в рабочие дни – так организму удастся избежать стресса после выхода на работу по завершению довольно долгой череды рабочих дней.
«Чтобы выход на работу не стал резкой встряской для вашего организма, постарайтесь сделать его постепенным. В последние праздничные пару дней желательно, чтобы подъем, прием пищи, отход ко сну происходили в то же время, что и в рабочие дни. Гастрономические излишества прекратите за день до окончания праздников. Именно поэтому лучше проводить застолье с родственниками и друзьями не в последний выходной день», - пояснила специалист.
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