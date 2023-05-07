Психолог: что не стоит делать в последний день майских праздников

«Чтобы выход на работу не стал резкой встряской для вашего организма, постарайтесь сделать его постепенным. В последние праздничные пару дней желательно, чтобы подъем, прием пищи, отход ко сну происходили в то же время, что и в рабочие дни. Гастрономические излишества прекратите за день до окончания праздников. Именно поэтому лучше проводить застолье с родственниками и друзьями не в последний выходной день», - пояснила специалист.