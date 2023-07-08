Как психологически объяснить страх пойти к врачу
Многие люди откладывают походы к врачу: боятся боли, не доверяют или опасаются услышать страшный диагноз. "Рамблер" расскажет, с чем это связано.
Иррациональный страх заходить в кабинет врача имеет глубокие причины. Часто человек застревает в позиции ребенка и не может решить важные вопросы, касающиеся своей жизни, самостоятельно. Только взрослый человек может взять на себя ответственность за свое состояние.
Врач – не враг
Рассмотрите ситуацию рационально: у врачей нет цели сделать пациенту плохо. Это люди, которые, помогают решить проблемы со здоровьем.
Не запускайте болезнь
Лучше обратиться к врачу сейчас, чтобы не запускать болезнь.
На ранних стадиях любая болезнь лечится быстрее, а вероятность избежать осложнений выше.
Чего вы именно боитесь
Боязнь услышать страшный диагноз должна иметь предпосылки: плохое самочувствие, симптомы. Узнать заключение врача лучше, чем гадать, есть болезнь или нет.
Доведите ситуацию до абсурда
Включите логику и подумайте, что самое страшное может случиться в больнице. Если вы даже узнаете прямо сейчас что-то нехорошее, вы сможете как-то этому противостоять, а не быть в неведенье.
Разрешите себе бояться
Признайте, что вы всего лишь человек и имеете право на страх. Любой человек испытывает тревогу перед неприятной и непонятной процедурой, попросите врача комментировать свои действия и объяснять, зачем это надо, так будет легче.