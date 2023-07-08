Как психологически объяснить страх пойти к врачу

Многие люди откладывают походы к врачу: боятся боли, не доверяют или опасаются услышать страшный диагноз. "Рамблер" расскажет, с чем это связано.

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Иррациональный страх заходить в кабинет врача имеет глубокие причины. Часто человек застревает в позиции ребенка и не может решить важные вопросы, касающиеся своей жизни, самостоятельно. Только взрослый человек может взять на себя ответственность за свое состояние.

Врач – не враг

Рассмотрите ситуацию рационально: у врачей нет цели сделать пациенту плохо. Это люди, которые, помогают решить проблемы со здоровьем.

Не запускайте болезнь

Лучше обратиться к врачу сейчас, чтобы не запускать болезнь.

На ранних стадиях любая болезнь лечится быстрее, а вероятность избежать осложнений выше.

Чего вы именно боитесь

Боязнь услышать страшный диагноз должна иметь предпосылки: плохое самочувствие, симптомы. Узнать заключение врача лучше, чем гадать, есть болезнь или нет.

Доведите ситуацию до абсурда

Включите логику и подумайте, что самое страшное может случиться в больнице. Если вы даже узнаете прямо сейчас что-то нехорошее, вы сможете как-то этому противостоять, а не быть в неведенье.

Разрешите себе бояться