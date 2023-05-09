Россиянкам перечислили методы успешного совмещения карьеры и личной жизни

Методы успешного совмещения карьеры и личной жизни перечислила «Мосленте» эксперт по продажам и личному бренду, маркетолог Полина Мустафина. Она привела топ-5 правил, которые помогут россиянкам быть успешными предпринимательницами, женами и мамами одновременно.

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В первую очередь женщинам важно научиться грамотно планировать. «Когда планируете новый месяц, сначала выпишите дела для себя: маникюр, массаж, встреча с подругой. Затем дела для семьи: поход в кафе или игровую комнату с ребенком, свидание в ресторане с мужем. Да, даже такие, казалось бы, очевидные вещи нужно поставить в график, иначе это время "съест" работа. После личных и семейных дел запланируйте рабочие», — заявила Мустафина.

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Второе правило — делегирование. «Нужно научиться делегировать тот быт, который не приносит удовольствия. Приготовление еды, уборка или глажка белья — у каждой женщины есть своя нелюбимая рутина. Эти дела занимают много времени. Мы исполняем роль домработницы, и уже не получается качественно быть женой, мамой и предпринимателем. Просто не остается времени!» — отметила собеседница «Мосленты».

Большое значение имеет умение переключаться с работы на семью, с роли бизнес-леди на роль жены и мамы. Закрывая ноутбук, нужно в этот же момент «закрывать» работу, перевоплощаться в заботливую маму и пойти играть с ребенком. Или стать любящей женой и крепко обнять мужа.

Когда вы наедине с мужем, вы не наставляете его, не учите, потому что в этот момент вы жена. Чтобы не смешивать роли, полезно сделать упражнение — письменно ответить на вопросы о том, какая вы мама, какая жена и какая начальница? Прописать свои качества в этих ролях. Тогда переключаться с одной роли на другую станет проще

Следующее правило — развитие во всех направлениях. Необходимо повышать квалификацию не только в качестве предпринимателя, профессионала своего дела, но и проходить курсы по материнству, мастер-классы успешной жены, женщины-кошечки — все, что захочется.

Последние и самое важное правило — качественный отдых в одиночестве. «В общении с близкими, с любимым мужем и ребенком, мы отдаем энергию. И ее нужно восполнять. У каждой женщины свой способ перезагружать себя и наполняться энергией: массажи, спорт, танцы, чтение и так далее. Выбирайте тот, что вам ближе», — порекомендовала Мустафина.