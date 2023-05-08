Психолог рассказал, как смягчить или предотвратить конфликт

Психолог Долгов: «Я-высказывания» могут помочь смягчить или предотвратить конфликт. Да только в каждых отношениях существуют больные места, обсуждение которых приводит к конфликтам. Спор составляет часть отношений, потому что без конфликтов нет развития. Недаром говорят, что «в споре рождается истина». Тем не менее нам всем хочется, чтобы скандалов и ссор у нас всё же было поменьше. И есть способ, который нам в этом поможет.

© Секрет Фирмы

Многие ссорятся довольно агрессивным способом, превращая ссору в состязание. И этот бой ранит обоих партнёров. Можно заменить эту модель поведения на продуктивную.

Видео дня

Клинический психолог, гипнолог, НЛП-мастер, кандидат медицинских наук Денис Долгов посоветовал попробовать так называемый способ «Я-высказывание (или Я-сообщение)». Это психологический термин, обозначающий высказывание человека, в котором он описывает свои чувства и формулирует свои пожелания с опорой на собственные мысли и эмоции, стараясь не задевать и не обвинять в этом окружающих.

«"Я-высказывание" всегда начинается с личных местоимений: "я", "мне", "меня". Данное понятие было предложено американским психологом Томасом Гордоном в 1960-х годах в контексте его психотерапевтической работы с детьми», — пояснил эксперт у себя в телеграм-канале.

«Я-высказывания» можно использовать как приём для смягчения или предотвращения конфликта. В противовес ему идут «Ты-высказывания», в которых говорящий ссылается на поступки партнёра и его ошибки, выражает свою мысль через обвинения, а не через свои эмоции.

Как пример: сравните свою реакцию на «Я-высказывание» с обычной претензией, высказанной на повышенных тонах:

«Что ты всё время орешь?!» или «Когда на меня кричат, я расстраиваюсь и не могу продолжать общение».

Логично предположить, что второй вариант претензии явно привлекательнее.

В целом «Я-высказывание» может быть более развернутым — с обоснованием вашего эмоционального состояния и описанием аспектов, которые вы бы хотели проработать или изменить.

«В итоге вместо фразы "Ты снова опоздал" мы получим: "Я волнуюсь, когда друзья опаздывают, потому что мне кажется, что с ними что-то случилось. Мне бы хотелось, чтобы мне звонили в случае опоздания"», — привёл в пример Долгов.