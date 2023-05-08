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Психологи узнали, какие мужчины лучше притворяются, чтобы привлечь женщин

Ученые из Карлтонского университета в Канаде доказали, что имитировать особенности характера, которые привлекут женщин, лучше удается мужчинам с более выраженными психопатическими чертами личности. Соответствующую научную статью опубликовал журнал Evolutionary Psychological Science.

Психологи узнали, какие мужчины лучше притворяются ради женщин
© Pxhere

К психопатическим чертам личности относятся пренебрежение к правам и чувствам окружающих, отсутствие эмпатии и склонность к импульсивному, агрессивному поведению. Люди, у которых ярко проявляются эти особенности, более черствые, холодные и равнодушные к чужим страданиям.

Тем не менее, психопаты могут создавать себе образ добрых и социально активных людей с высоким уровнем эмпатии. Это помогает им получить выгоду, а также не допустить, чтобы их антисоциальность заметили другие люди.

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Чтобы изучить, удается ли лучше мужчинам с психопатическими чертами имитировать просоциальные качества, ученые провели эксперимент со 164 участниками. Мужчины прошли оценку черт личности, а затем посмотрели видео с анкетой женщины для сайта знакомств. Героиня ролика охарактеризовала себя как спонтанную, любящую веселье, добросовестную, сентиментальную и "безнадежно романтичную". По ее словам, лучшим партнером для нее стал бы спонтанный человек, любящий веселье и приключения.

После просмотра участники исследования повторно прошли оценку личности с учетом того, что они должны выглядеть привлекательными для девушки из видео. Те мужчины, у которых уровень психопатических черт был выше, более заметно скорректировали описание своего характера. В частности, изменения коснулись уровня экстраверсии, эмоциональности, честности и т. д.

Ранее "Рамблер" писал о типажах, которые отталкивают мужчин.

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