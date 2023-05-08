Психолог назвала смех и шутки простым способом продлить жизнь

Психолог Идрисова назвала смех и шутки простым способом продлить жизнь
Веселье и шутки положительно влияют на здоровье человека и даже способствуют продлению жизни, заявила психолог Мария Идрисова.
По ее словам, регулярный смех уменьшает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и укрепляет иммунную систему. Именно поэтому развлечения представляют собой важный жизненный атрибут.
«Веселье, шутки, вечеринки являются важным аспектом нашей жизни, поскольку они позволяют нам наслаждаться моментом, расслабиться, уменьшить стресс и улучшить настроение», — добавила специалист в беседе с NEWS.ru.
Когда человек веселится, клетки активно вырабатывают серотонин — гормон счастья, который улучшает самочувствие и снижает уровень стресса. Кроме того, юмор создает положительную атмосферу и улучшает взаимоотношения, резюмировала психолог.