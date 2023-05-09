Как понять что в ваших жилах течет голубая кровь

Рассказываем, как понять, что у вас в роду могли быть аристократы.

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Поведение, характер, статус

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1. Высокий уровень воспитания

Такой человек следует всем правилам этикета и отличается хорошими манерами. Также его выдаёт умение контролировать свои эмоции, мимику, жесты, движения и речь. Он в любых ситуациях остаётся сдержанным, рассудительным и спокойным. Никогда не задевает чувств других людей, соблюдает границы.

2. Тонкий вкус в одежде

Представитель высшего сословия никогда не будет кичиться дорогими брендами и носить кричащую вульгарную одежду. Его выбор – вещи из качественных тканей спокойных приглушённых тонов. И, конечно, преимущественно классического стиля. Он не допустит выхода в невыглаженной или несвежей сорочке. Такой человек тщательно следит за чистотой и качеством своей обуви.

3. Разностороннее развитие

Аристократы имеют хорошее образование. При этом они продолжают в течение жизни обучаться новому, много читать, предпочитая разбираться детально в интересующих их темах. При выборе увлечений останавливаются на интеллектуальных, развивающих занятиях. Как правило, они хорошо владеют каким-то видом искусства. Например, играют на музыкальном инструменте или хорошо разбираются в живописи.

4. Грамотное изложение мыслей

Кто, как не потомок знати, способен поддержать любую беседу? Это результат большой работы, которая велась с детства. Его учили много читать и формировать собственное мнение о содержании. Это значительно обогатило его словарный запас, благодаря чему он излагает свои мысли лаконично, красиво, грамотно и логично. Человек из элиты умеет управлять своей интонацией, а при обсуждении спорных вопросов никогда не переходит на повышенные тона.

5. Наличие высоких устремлений

У такого человека закрыты потребности, которые типичны для низших ступеней пирамиды Маслоу. Какие? Физиологические, безопасность, уважение и принадлежность к какой-то общности. Поэтому для него актуальны потребности более высокого уровня. Это жажда в познании, самоактуализации и эстетическом интересе.

Признаки во внешности

6. Сосуды голубого цвета

Многие знают выражение «голубая кровь». Конечно, жидкость, бегущая по сосудам знатных людей, никогда не была нетипичного цвета. Дело в другом: кожа у тех, кто редко бывает на палящем солнце и не привык к тяжёлому труду, отличалась бледностью и тонкостью. Поэтому через неё проступали кровеносные сосуды.

7. Маленький размер стопы

Задуматься о своей родословной стоит людям с изящной стопой. Размер обычно не превышает 37 сантиметров. У богатых, которые передвигались преимущественно в каретах и на лошадях, были небольшие аккуратные ножки. Чего нельзя сказать о простолюдинах, проводивших много времени на ногах и испытывавших большие физические нагрузки.

8. Длинные и тонкие пальцы