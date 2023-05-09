Что такое СДВГ, которое нашли у принца Гарри

Жизнь принца Гарри, вновь попавшего в центр внимания после визита на коронацию британского короля, не так проста, как может показаться. Канадский врач Габор Матэ, написавший несколько книг о детских психологических травмах, считает, что Гарри относится к числу людей, страдающих от синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ). «Лента.ру» разобралась, как именно проявляется это расстройство и что делают, чтобы с ним справиться.

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Габор Матэ заподозрил у принца Гарри дефицит внимания после чтения «Запасного» — скандальных мемуаров, рассказывающих о жизни принца. Среди прочего Гарри подробно описывает свои переживания после гибели матери — принцессы Дианы. Это, по мнению врача, и стало первоисточником всех трудностей, которые принц испытывал позднее.

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«Нравится вам это или нет, но я бы диагностировал у вас СДВГ, — сказал Габор в публичной беседе с Гарри. — У меня тот же диагноз, а рыбак рыбака видит издалека». По его мнению, в случае принца такая болезнь — это естественная реакция на аномальный стресс, который тот перенес в юности.

"Когда ребенок попадает в среду, вызывающую у него стресс, рассеянное внимание — это один из доступных ему способов выдержать это, отгородиться от стресса. А я думаю, что в вашей жизни было немало стресса"

Многие специалисты не разделяют идеи Матэ о влиянии детских травм на развитие СДВГ. Считается, что высок риск наследования этого расстройства, но точные причины его появления пока не установлены. Однако диагноз, который Матэ поставил, вполне может соответствовать действительности. СДВГ — совсем не редкость, и многие даже не догадываются, что их жизненные проблемы связаны именно с этой болезнью.

«Это все негативно влияет на социальную жизнь»

Медики обратили внимание на синдром дефицита внимания и гиперактивности еще в XVIII веке. Родоначальником исследований в этой области считается шотландский врач Александр Крейтон, который в 1798 году предложил называть его «психической неугомонностью».

В 1902 году британский педиатр Джордж Стилл заметил, что некоторые дети не могут контролировать свое поведение, хотя у них нет проблем с интеллектом. Это состояние он назвал «ненормальным дефектом морального контроля у детей».

Сегодня СДВГ считается неврологическо-поведенческим расстройством. Страдающие им люди испытывают проблемы с концентрацией внимания и чрезмерной активностью. Чаще всего СДВГ диагностируют у детей, однако он бывает и у взрослых.

То, насколько этот синдром повлияет на жизнь человека, зависит от умения с ним обращаться, которое важно приобрести как можно раньше

Исследования свидетельствуют, что причина подобного поведения кроется в особенности строения коры отделов головного мозга, которые отвечают за внимание и когнитивный контроль. У людей с СДВГ кора этих отделов тоньше, поэтому у них вырабатывается меньше дофамина, который помогает мозгу фокусироваться и переключаться между задачами.

Специалисты считают несерьезное отношение к синдрому ошибкой, в том числе потому, что зачастую параллельно с СДВГ развиваются другие расстройства. По словам психолога Катерины Адриановой, люди с СДВГ могут быть склонны к депрессии, страдать от тревожных расстройств и иметь расстройство личности. У них часто бывает дислексия, синдром беспокойных ног, проблемы со сном и различные зависимости — например, алкогольная. «Это все негативно влияет на социальную жизнь человека», — говорит психолог.

«Он примеряет на себя социальный камуфляж»

В МКБ-10 (международная классификация болезней десятого пересмотра) СДВГ относился к гиперкинетическим расстройствам — группе эмоциональных расстройств и расстройств поведения, начинающихся обычно в детском возрасте, а в МКБ-11 (международная классификация болезней одиннадцатого пересмотра) относится к нейроонтогенетическим расстройствам.

Врачи в России обязаны придерживаться этой классификации, однако в стране есть проблема гиподиагностики — в частности, вне поле зрения специалистов остаются женщины, так как они могут не иметь признаков гиперактивности. Помимо этого, в России нет официальной статистики с данными о количестве людей с синдромом и не существует официальных рекомендаций по коррекции СДВГ.

По словам психолога Катерины Андриановой, у взрослых людей СДВГ труднее заметить. Это связано с тем, что они наращивают компенсаторные навыки, то есть учатся общаться так, как от них того требует социум. А для этого нужно уметь скрывать свои особенности.

"Из-за этой компенсации трудно определить человека с СДВГ во взрослом возрасте. По сути, он примеряет на себя социальный камуфляж и выглядит как нейротипичный человек. Из-за того, что расстройство не на виду, ему, к огромному сожалению, не уделяется должного внимания. Плюс не хватает СДВГ-информированных специалистов, хотя сейчас такие уже появляются"

«Думаю, что скорее проблема есть в диагностике взрослых с СДВГ. У детей сейчас СДВГ диагностируют детские неврологи и психиатры», — добавила Юлия Альтшулер. Она объясняет проблему отсутствием отечественных исследований СДВГ у взрослых и недостаточно серьезным отношением к синдрому. Еще одна причина — запрещенные в России препараты для корректировки СДВГ и, как следствие, отсутствие потребности в диагностике расстройства, которое нечем лечить.

Мифы об СДВГ

По словам Катерины Адриановой, многие думают, будто люди с СДВГ — ленивые и безвольные, как Емеля на печи. На самом деле свойственная им прокрастинация — следствие особенностей работы головного мозга. Адрианова отметила, что среди ее клиентов с СДВГ множество талантливых и нестандартно мыслящих людей.

Широко распространено предубеждение, что синдром — следствие плохого воспитания и скверного характера ребенка. Некоторые люди считают, что СДВГ пройдет с возрастом, когда ребенок вырастет и «перебесится». Также есть мнение, что если ребенок или взрослый способен концентрироваться хоть на чем-то, то нельзя говорить о наличии у него СДВГ. Все это не соответствует действительности.

"Я сталкиваюсь с тем, что меня спрашивают, как я, такая «сумасшедшая», работаю с людьми? Как я могу быть внимательной к своей работе? Как я вообще с этим живу и существую? Это стереотип, что человек с СДВГ не способен на здоровую социальную активность. Второй стереотип — что человек с СДВГ ничем не отличается от других и способен на абсолютно обычную социальную активность. Опасность здесь — в требовании от человека того, чего он не может дать, и в его обесценивании"

Другая распространенная ошибка, по мнению Адриановой, связана с импульсивностью, которая присуща людям, страдающим от СДВГ. Ее нередко принимают за злость и агрессию, что совершенно не соответствует действительности.

Психолог Юлия Альтшулер рассказала, что нередко сталкивается с мнением, будто СДВГ — никакая не проблема, и с подобными проблемами сталкивается каждый. Дело в том, что людям трудно принять отличность других, поэтому они пытаются найти всевозможные объяснения непривычному поведению. Обесценивание синдрома нередко происходит из-за страха признать его расстройством и, как следствие, подписать себе или близкому человеку приговор.

Однако СДВГ — не приговор, и это доказывают множество людей с синдромом, которые учатся жить со своей особенностью и добиваются желаемых результатов.

«СДВГ — это не оправдание»

В США и Европе для медикаментозной поддержки пациентов с СДВГ чаще всего используются препараты с метилфенидатом, который запрещен в России как психостимулятор. Препарат увеличивает концентрацию нейропередатчиков дофамина и норадреналина в мозге. Дофамин стимулирует мозг и помогает ему переключаться с одной задачи на другую и фокусироваться.

В России для лечения СДВГ доступен только один дорогостоящий препарат — «Страттера» и его дженерики. Это ингибитор обратного захвата норадреналина — нейромедиатора, который задействован в разных мозговых процессах и, в частности, в процессе избирательного торможения. Препарат не является стимулятором, поэтому не стал запрещенным.

"У людей с этим расстройством нет дефицита внимания. Они уделяют слишком много внимания всему"

Детский психиатр Елисей Осин объяснил, что лечение СДВГ — большая и разносторонняя история. По его мнению, все начинается с информированности о расстройстве и его особенностях. Причем это важно как для самого носителя, так и для его окружения. «СДВГ — это не оправдание, а объяснение того, что с тобой происходит», — отметил он.

Кроме того, необходимо изменить требования к человеку с СДВГ. Например, снизить объем домашнего задания и использовать краткосрочную мотивацию. Альтшулер советует организовать тихое рабочее пространство с минимальным количеством вещей, чтобы меньше отвлекаться на внешние стимулы.

Третий пункт — лекарство, которое поможет в преодолении поведенческих сложностей, увеличивает способность останавливаться и снижает раздражительность.

Как научиться жить с СДВГ

Катерина Адрианова предлагает несколько этапов для того чтобы научиться жить с расстройством и направить его в нужное русло. «Начать стоит с того, что у всех людей, вне зависимости от наличия расстройств, есть свои ограничения, и их нужно уметь замечать и признавать. Так и с СДВГ», — заверила она.

Чтобы направить синдром в нужное русло, можно сделать следующее.

Осознайте ваш СДВГ, познакомьтесь с ним и пройдите диагностику. Научитесь корректировать СДВГ с помощью специалистов, книг и групп по развитию навыков. Выработайте способы взаимодействия с разными проявлениями синдрома. Пройдите тренинг навыков для людей с синдромом. Проходите медикаментозное лечение, если это необходимо и доступно в вашей стране, а также по возможности посещайте сеансы психотерапии. Не ругайте себя. Ведь вы не выбирали этот синдром. Не стесняйтесь объяснять себе и другим, что с вами происходит. Будьте доброжелательны к себе. Постарайтесь сделать так, чтобы синдром не мешал вам двигаться в направлении ваших ценностей.

Чтобы сделать СДВГ более заметным и нормальным в глазах общества, Катерина Адрианова и Юлия Альтшулер считают необходимым повысить информированность профильных специалистов об этом расстройстве.

«Профильные специалисты должны просвещать общественность. В России и СНГ уже есть немало психологов, которые специализируются на СДВГ и создают информационные Telegram-каналы, ведут группы и рассказывают о синдроме», — объяснила Катерина Адрианова. Юлия Альтшулер добавила, что среди психиатров есть те, кто называет себя СДВГ-friendly, то есть они готовы работать с пациентами с этим синдромом.

Помимо этого, психологи обратили внимание на важность открытого разговора о СДВГ и его дестигматизации. По мнению Катерины Адриановой, умение открыто говорить о различных расстройствах становится трендом, и это очень радует.