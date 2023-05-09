8 вещей, которые должна уметь каждая женщина

Концепт «убирать, стирать, готовить», к счастью, уходит в прошлое. У современной женщины больше возможностей, но и ответственности за свое будущее тоже. Эти восемь навыков лишними точно не будут.

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Поддерживать порядок

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Наличие организованного дома не делает вас взрослой, но это помогает вам функционировать в других аспектах вашей жизни. Вы замечали, что, когда в доме царит порядок, просто становится легче передвигаться по своей жизни? Гуру организации скажут, что захламленный дом — это захламленный ум, помогите себе, оставаясь организованными.

Разбираться с документами

В подростковом возрасте бумажную волокиту часто берут на себя родители. Когда начинается взрослая жизнь, разбираться в счетах, банковских выписках, налоговых вычетах, страховках и чем угодно еще приходится самостоятельно. Велик соблазн переложить обязанности на партнера, но так вы рискуете стать жертвой случайных ошибок или даже обмана и мошенничества: не всегда ваш «секретарь» будет рядом. В документах нет ничего сложного, главное — проявить упорство, и постепенно вы начнете в них разбираться.

Вести бюджет

Многие пренебрегают составлением бюджета и живут от зарплаты до зарплаты. А все потому, что расходы больше доходов. Чтобы уметь планировать бюджет, не нужно быть профессиональным экономистом. Достаточно составить таблицу или воспользоваться приложением. Если учитывать все траты вам лень, постарайтесь пользоваться одной картой, тогда будет проще отследить траты в конце месяца.

Планировать путешествия

Сколько удивительных приключений не состоялось, потому что не было вовремя спланировано? Чтобы не зависеть от чужой нерасторопности, занятости или попросту лени, не бойтесь брать планирование в свои руки. Вся необходимая информация есть в интернете, а вам нужно не так уж много: знать правила въезда, приобрести страховку, жилье, питание и билеты. Когда научитесь планировать путешествия, вы поймете, насколько это увлекательный и вдохновляющий процесс!

Шить

Как ни крути, элементарные навыки шитья способны пригодиться женщине во множестве жизненных ситуаций: закрепить стрелку на колготках, подшить шторы, перешить пуговицу на любимой юбке — да, всегда можно воспользоваться услугами специалистов, но чаще всего проще и быстрее взять эти элементарные задачи в свои руки. Сколько времени займет отнести вещь в ателье ради одной пуговицы?

Плавать

Никогда не поздно научится держаться на воде, даже если вы не научились плавать в детстве. Это вопрос банальной безопасности. К тому же будете чувствовать себя гораздо свободнее и спокойнее — что у бассейна, что на курорте. С профессиональным тренером освоить этот навык получится быстрее.

Заботиться о детях

Не умаляя мужской вклад в зачатие ребенка, заметим: связь с мамой биологически сильнее. Конечно, любой сценарий в рамках закона на сегодняшний день может быть приемлемым — и поручить воспитание няне, и пойти работать, пока с малышом сидит папа. Но если помощников нет, важно уметь позаботиться о ребенке.

Отстаивать свои границы