Психолог призвал не игнорировать свои эмоции ради сохранения отношений

В самом начале романа мы смотрим на вторую половинку как на идеал. Но чем дольше отношения, тем больше проявляется мелочей, в которых наши взгляды расходятся. Если на все такие моменты закрывать глаза, рано или поздно от идиллии не останется и следа, уверен психолог Михаил Лабковский.

Если каждый раз вы будете забивать на то, что вам не нравится, объясняя это тем, что в остальном-то у вас в паре всё хорошо, недовольство всё равно будет копиться. Со временем оно перерастёт в раздражение, объяснил Лабковский.

Но и этот момент многие игнорируют и говорят, что «мы просто притираемся друг к другу». Обычно люди рассуждают так: сейчас я уступлю, а в следующий раз партнёр сделает по-моему. По мнению психолога, «компромиссы — это прямой путь к тому, чтобы прожить не свою жизнь, которая не принесёт вам радости».

Если вас что-то откровенно не устраивает в партнёре, перестаньте игнорировать свои эмоции и прямо скажите ему об этом, посоветовал Лабковский. Ваша вторая половинка либо поменяет своё поведение, либо будет стоять на своём. Во втором случае вам придётся сделать выбор: принимать человека таким, какой он есть, или нет.

«Если партнёр не слышит вас с первого раза, он не услышит и с двадцатого. Если вы будете постоянно просить, умолять, ссориться, ставить ультиматумы, то попросту превратите свою жизнь в ад», — заключил Лабковский.