Как вернуться к работе после праздников

Праздничные дни остались позади, пришло время настраиваться на рабочий лад. Если дело, которым вы занимаетесь, действительно нравится, то возвращение к нему после выходных обычно не вызывает сильного дискомфорта. Но в любом случае стоит дополнительно о себе позаботиться. Об этом рассказала семейный психолог Наталья Наумова в беседе с изданием «Вечерняя Москва».

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Так, стоит вспомнить о важности здорового питания. На праздниках многие баловали себя шашлыками, а некоторые, скажем прямо, злоупотребляли спиртными напитками.

Специалист советует пить больше воды, уменьшить количество соли и добавить больше клетчатки в рацион. Н

е рекомендуется забывать о качественном сне - в конце праздников можно поспать 9-12 часов, если в остальное время наблюдался постоянный недосып из-за веселья.

А еще необходимо постепенно увеличивать физические нагрузки, если праздники прошли на диване.