Психолог объяснила, как вернуться к работе после праздников
Праздничные дни остались позади, пришло время настраиваться на рабочий лад. Если дело, которым вы занимаетесь, действительно нравится, то возвращение к нему после выходных обычно не вызывает сильного дискомфорта. Но в любом случае стоит дополнительно о себе позаботиться. Об этом рассказала семейный психолог Наталья Наумова в беседе с изданием «Вечерняя Москва».
Так, стоит вспомнить о важности здорового питания. На праздниках многие баловали себя шашлыками, а некоторые, скажем прямо, злоупотребляли спиртными напитками.
Специалист советует пить больше воды, уменьшить количество соли и добавить больше клетчатки в рацион. Н
е рекомендуется забывать о качественном сне - в конце праздников можно поспать 9-12 часов, если в остальное время наблюдался постоянный недосып из-за веселья.
А еще необходимо постепенно увеличивать физические нагрузки, если праздники прошли на диване.
«Перед возвратом к рабочему режиму подумайте о том, чем именно вам нравится ваша деятельность. Ищите плюсы, вспоминайте хорошие моменты, подумайте про приятные эмоции от встречи с коллегами. После первого рабочего дня запланируйте на вечер что-нибудь приятное: встречу с друзьями, поход в кино. А тяжелый возврат к работе считается симптомом состояния, требующего обращения к психологу», - отметила Наталья Наумова.