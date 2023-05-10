Как сильной женщине построить отношения

Успех современного человека часто ассоциируется с удачно построенной карьерой и финансовым благополучием. Причем женщины стараются не отставать от мужчин, достигают немалых вершин и реализовываются в профессиональной сфере.

© Eva.ru

Но при этом нередко сталкиваются с проблемами в личной жизни. Посвящая львиную долю времени работе, они оказываются в ловушке одиночества.

Видео дня

О том, как из нее выбраться и построить прочные, гармоничные отношения, рассказал тренер по личностному росту Бартош Нафальски.

Что отличает успешных женщин

В отличие от Европы, где женщины давно конкурируют с мужчинами в бизнесе, в России волна девушек-предпринимателей только набирает свою силу. Равноправие дало возможность учиться и работать всем на одинаковых условиях, многие женщины стали раскрывать у себя качества и таланты бизнесвумен.

Как правило, они умны, воспитаны, красивы и ухожены. Но из-за того, что добрались до мужского мира — мира соревнований и тестостерона, им приходится играть по его правилам. Из-за этого они становятся жесткими, часто не хотят иметь семью и детей. Главной целью жизни выбирают стремление к успеху, деньгам и власти.

В чем проблема сильных женщин

Удивительно, но бизнес-леди часто не умеют переключаться: то есть на работе быть талантливыми руководителями, а дома расслабляться, становиться любящими женами и матерями. Мужчинам эта смена ролей дается проще.

Причина в том, что в отличие от мальчиков, у девочек не было подходящего примера в детстве. Мужчина вне работы становился просто отцом и мужем, выполнял домашние обязанности. Сыновья воспринимали это поведение как норму и в будущем легко перенимали опыт.

Женщин-руководителей и бизнесменов в 90-е практически не было, поэтому дочерям не на кого было равняться. Из-за этого во взрослом возрасте они переносят на семью модель поведения, к которой привыкли на работе: продолжают руководить, контролировать и решать все дела самостоятельно.

Мужья, которым жены не позволяют почувствовать себя в роли главы семьи, теряют мужественность, становятся безответственными.

Такая проблема характерна не только для девушек, которые руководят крупным бизнесом. В мире большое количество женщин за 40, которые сделали упор на построение карьеры, а создание семьи отложили на потом. В итоге добились шикарных результатов на работе, но до сих пор одиноки.

3 типа женщин-руководителей

Все девушки у власти раскрываются каждая по-своему. Одни копируют мужской стиль управления, другие заимствуют отдельные методы и модели поведения, третьи используют собственный подход. Можно выделить три основных типажа женщин-управленцев.

Успешные, но глубоко несчастные

У них зачастую есть все: карьера, положение в обществе, деньги, недвижимость, машины, отдых в любое время года и уважение окружающих. Они могут себе позволить выглядеть шикарно, тратить средства на шопинг, СПА-процедуры и прочие радости жизни.

Но чтобы добиться всего этого, они жертвуют личной жизнью: отказываются от семьи, детей и стабильных отношений. И, как правило, идут по мужскому пути — заводят одноразовые связи. Либо находят симпатичных мальчиков-альфонсов.

«Я знаю девушку-предпринимателя, которая входит в ТОП-20 менеджеров Coca-Cola, управляет половиной польского рынка и возглавляет компанию с миллиардными оборотами. Успешная, красивая и амбициозная женщина, которая очень одинока из-за того, что мужчины попросту боятся строить с ней отношения. Качества, которые помогают ей вести бизнес — упорство, жесткость и острый ум — мешают в личной жизни. Она слишком сильная, подавляет партнеров, ментально «кастрируя» их. И таких примеров много», — говорит Нафальски.

Женщины, которые могут переключаться между ролями

На работе они акулы — властные и сильные, порой даже жестче, чем мужчины. А потом едут домой, «выключают» успешную бизнесвумен и выводят на сцену жену, мать и любовницу.

Но, как правило, такая гармония — лишь иллюзия. Девушка кажется счастливой, потому что отлично играет роли, но это не приносит ей истинного удовлетворения.

Обычно у нее есть шикарный муж — спортсмен, бизнесмен и просто красавец. Со стороны пара выглядит идеальной, им многие завидуют и стараются подражать. Но на деле идиллия оказывается просто красивой картинкой.

В этих отношениях женщина не может расслабиться и почувствовать себя маленькой девочкой, ведь всегда нужно соответствовать выбранному образу. Из-за чего начинает искать эмоции и впечатления на стороне, ведь с другим мужчиной у нее получается сбросить маску сильной и успешной.

Нередко такая жизнь и постоянное напряжение приводят к нервным срывам и появлению различных зависимостей. Согласитесь, это тоже не похоже на счастье.

Женщины, которые умеют гармонично совмещать бизнес и семью

Это самый редкий типаж, есть всего несколько подобных примеров. Один из них — семья, где муж управлял компанией вместе с женой. По сути, руководила всем женщина, но позволяла своему партнеру чувствовать себя главой, не ущемляя его достоинства. Не зря все-таки говорят, что мужчина должен быть головой, а женщина — шеей.

«Для меня это самая удачная модель отношений», — подводит итог Нафальски.

Как бизнес-леди построить крепкие отношения

Многие ищут секрет баланса между работой и семьей. Ведь даже если женщина отдает предпочтение карьере, это не значит, что для остальных сфер не остается места. Успешно совмещать обязанности руководителя и не потерять при этом в личной сфере возможно. Для этого женщине достаточно выполнять несколько простых рекомендаций.

Даже если приоритет отдается работе, это не означает, что для личной жизни не остается места.

Не забирать у партнера его мужские качества, не «кастрировать», давать возможность реализовывать себя в качестве главы семьи.

Не приносить работу домой, учиться переключаться. Необходимо выделить пространство, которое будет связано только с семьей и отношениями. Например, определить правило: не работать за кухонным столом и в кровати, там можно только беседовать на другие темы и расслабляться. Это поможет переключить субличности и позволит мозгу отдохнуть.

Находить время только для двоих. Это может быть прогулка с собакой, катание на лошади или поездка за город в выходные. То, что принесет удовольствие обоим и даст возможность побыть наедине, оставить на время работу и остальной мир где-то далеко.

Обсудить финансовый вопрос и не использовать этот момент как аргумент против мужчины. Когда девушка зарабатывает больше и акцентирует на этом внимание, для мужчины это ощутимый удар по самолюбию — как для женщин комментарии по поводу веса или неидеальной фигуры. Чтобы вопрос заработка не испортил отношения, важно показывать партнеру, как вы цените другие его качества и то, что он делает для вас.

Успешно совмещать карьеру и личную жизнь не так просто, но вполне реально.