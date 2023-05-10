Как научиться управлять гневом и не срываться на близких

Помогут простые лайфхаки.

© Кадр из фильма "Призраки бывших подружек"

Стресс, усталость и постоянное напряжение может приводить к вспышкам агрессии. Многим удается сдерживаться на работе или в обществе, а дома «под горячую руку» попадают близкие. Обстановка в семье накаляется, отношения портятся.

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Чтобы этого не допускать, научитесь контролировать эмоции.

Дышите

Самый простой прием, чтобы успокоиться, переключение на дыхание. Попробуйте сделать шумный выдох, а затем очень медленно посчитать до десяти. Каждый счет — отдельный цикл вдоха и выдоха, вдох на четыре счета, выход на семь. Повторите это десять раз и поймете, что успокоились. Кстати, этот прием — прекрасное средство от бессонницы.

Отвлекитесь

Мы можем контролировать свое внимание, заостряя его на чем-то раздражающем, больше погружаемся в конфликт. Поэтому так важно сместить фокус на что-то другое, выйдите на балкон и рассматривайте людей вокруг, включите любимую музыку, займитесь ритуалами красоты.

Отправьтесь на прогулку

Возьмите перерыв и пройдитесь, это остудит голову и позволит подобрать более тактичные и спокойные слова, чтобы донести свою мысль до близких. Если нет возможности выйти, найдите способ взять паузу другим способом. Можно помыть посуду, сходить в душ, позаниматься йогой. Посмотрите на собеседника Вспомните, что перед вами близкий человек: любимый муж, который столько поддерживал вас, ребенок, нуждающийся в нежности, понимании, поддержке. Ваши эмоции улягутся, а разговор потечет совсем в ином русле.

Дайте выход эмоциям

Но не с помощью агрессии или крика, уйдите в другое помещение и дайте себе физическую нагрузку. Можете попрыгать, потрясти руками и ногами, начать приседать. Кстати, физическая нагрузка помогает справиться со стрессом, поэтому так важно заниматься спортом регулярно, уровень агрессии и вспыльчивости значительно снижается.

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