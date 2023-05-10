$76.69-0.1384.15-0.76

Как научиться управлять гневом и не срываться на близких

Помогут простые лайфхаки.

Как научиться управлять гневом и не срываться на близких
© Кадр из фильма "Призраки бывших подружек"

Стресс, усталость и постоянное напряжение может приводить к вспышкам агрессии. Многим удается сдерживаться на работе или в обществе, а дома «под горячую руку» попадают близкие. Обстановка в семье накаляется, отношения портятся.

Видео дня

Чтобы этого не допускать, научитесь контролировать эмоции.

Дышите

Самый простой прием, чтобы успокоиться, переключение на дыхание. Попробуйте сделать шумный выдох, а затем очень медленно посчитать до десяти. Каждый счет — отдельный цикл вдоха и выдоха, вдох на четыре счета, выход на семь. Повторите это десять раз и поймете, что успокоились. Кстати, этот прием — прекрасное средство от бессонницы.

Отвлекитесь

Мы можем контролировать свое внимание, заостряя его на чем-то раздражающем, больше погружаемся в конфликт. Поэтому так важно сместить фокус на что-то другое, выйдите на балкон и рассматривайте людей вокруг, включите любимую музыку, займитесь ритуалами красоты.

Отправьтесь на прогулку

Возьмите перерыв и пройдитесь, это остудит голову и позволит подобрать более тактичные и спокойные слова, чтобы донести свою мысль до близких. Если нет возможности выйти, найдите способ взять паузу другим способом. Можно помыть посуду, сходить в душ, позаниматься йогой. Посмотрите на собеседника Вспомните, что перед вами близкий человек: любимый муж, который столько поддерживал вас, ребенок, нуждающийся в нежности, понимании, поддержке. Ваши эмоции улягутся, а разговор потечет совсем в ином русле.

Дайте выход эмоциям

Но не с помощью агрессии или крика, уйдите в другое помещение и дайте себе физическую нагрузку. Можете попрыгать, потрясти руками и ногами, начать приседать. Кстати, физическая нагрузка помогает справиться со стрессом, поэтому так важно заниматься спортом регулярно, уровень агрессии и вспыльчивости значительно снижается.

Придумайте стоп-слово

Оно поможет не только в спальне. Найдите способ напомнить себе о том, что пришло время остановиться. Если кто-то из вас произносит его — оба пытаются закончить ссору. Это не решит разногласий, но позволит избежать бессмысленных оскорблений и перейти к конструктивному обсуждению, когда вы будете спокойны.

1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий