Как научиться управлять гневом и не срываться на близких
Помогут простые лайфхаки.
Стресс, усталость и постоянное напряжение может приводить к вспышкам агрессии. Многим удается сдерживаться на работе или в обществе, а дома «под горячую руку» попадают близкие. Обстановка в семье накаляется, отношения портятся.
Чтобы этого не допускать, научитесь контролировать эмоции.
Дышите
Самый простой прием, чтобы успокоиться, переключение на дыхание. Попробуйте сделать шумный выдох, а затем очень медленно посчитать до десяти. Каждый счет — отдельный цикл вдоха и выдоха, вдох на четыре счета, выход на семь. Повторите это десять раз и поймете, что успокоились. Кстати, этот прием — прекрасное средство от бессонницы.
Отвлекитесь
Мы можем контролировать свое внимание, заостряя его на чем-то раздражающем, больше погружаемся в конфликт. Поэтому так важно сместить фокус на что-то другое, выйдите на балкон и рассматривайте людей вокруг, включите любимую музыку, займитесь ритуалами красоты.
Отправьтесь на прогулку
Возьмите перерыв и пройдитесь, это остудит голову и позволит подобрать более тактичные и спокойные слова, чтобы донести свою мысль до близких. Если нет возможности выйти, найдите способ взять паузу другим способом. Можно помыть посуду, сходить в душ, позаниматься йогой. Посмотрите на собеседника Вспомните, что перед вами близкий человек: любимый муж, который столько поддерживал вас, ребенок, нуждающийся в нежности, понимании, поддержке. Ваши эмоции улягутся, а разговор потечет совсем в ином русле.
Дайте выход эмоциям
Но не с помощью агрессии или крика, уйдите в другое помещение и дайте себе физическую нагрузку. Можете попрыгать, потрясти руками и ногами, начать приседать. Кстати, физическая нагрузка помогает справиться со стрессом, поэтому так важно заниматься спортом регулярно, уровень агрессии и вспыльчивости значительно снижается.
Придумайте стоп-слово
Оно поможет не только в спальне. Найдите способ напомнить себе о том, что пришло время остановиться. Если кто-то из вас произносит его — оба пытаются закончить ссору. Это не решит разногласий, но позволит избежать бессмысленных оскорблений и перейти к конструктивному обсуждению, когда вы будете спокойны.