Как распознать «ядовитого» в общении человека

Ваше окружение может разрушить вашу психику.

© WomanHit.ru

Токсичные люди создают множество проблем в любой компании. При этом мы не всегда замечаем, что находимся в контакте с «ядовитым» человеком, который постепенно разрушает нашу психику.

Специалисты подсказывают «звоночки», которые позволят вычислить токсика и изгнать его из своей жизни вовремя.

Он распускает сплетни

Кто-то может сказать, что в среде женщин не обойтись без обсуждений чужой личной жизни, однако даже в таком формате есть свои границы. Да, многие женщины любят обсудить знакомых и родных с подругой за бокалом вина, но если эти разговоры не идут дальше вашей кухни — все нормально. Другое дело, когда эти разговоры распространяются на все ваше окружение, тем самым портя вашу репутацию. Токсичный человек редко думает, что может кому-то навредить, так как его желания всегда на первом месте.

Вы чувствуете постоянный дискомфорт после общения

Вспомните, бывает ли с вами такое, что после обычного разговора с каким-то человеком вы чувствуете себя опустошенным? Если ваш ответ положительный, скорее всего, вы имеете дело с энергетическим вампиром, а эти товарищи, как вы могли догадаться, также попадают в категорию токсиков. Даже просто находиться с таким человеком в одном помещении может быть неприятно, хотя очевидных причин для этого нет. Поинтересуйтесь у общих знакомых, есть ли у них подобные ощущения после общения с вашим знакомым или другом. Возможно, вам стоит пересмотреть свое окружение.

Человек постоянно жалуется