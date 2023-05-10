Сексолог подсказала способ вычислить извращенца в соцсетях

Некоторые привычки могут выдать извращенца в социальных сетях, рассказала сексолог Александра Миллер. Способ вычислить неадекватного человека она подсказала в беседе с изданием NEWS.RU.

Вызывать подозрения, уточнила она, должны слишком скрытные люди, у которых в профиле нет фотографий и какой-либо минимальной информации о себе, а также любители сразу переходить к пошлым шуткам и пересылке откровенных снимков.