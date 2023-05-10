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Сексолог подсказала способ вычислить извращенца в соцсетях

Некоторые привычки могут выдать извращенца в социальных сетях, рассказала сексолог Александра Миллер. Способ вычислить неадекватного человека она подсказала в беседе с изданием NEWS.RU.

Сексолог подсказала способ вычислить извращенца в соцсетях
© Lenta.ru

Вызывать подозрения, уточнила она, должны слишком скрытные люди, у которых в профиле нет фотографий и какой-либо минимальной информации о себе, а также любители сразу переходить к пошлым шуткам и пересылке откровенных снимков.

«Если сразу переходят на слишком откровенные темы и шутки, значит, что-то с этим человеком не так. Мы же сначала общаемся поверхностно при знакомстве», — объяснила она.

Также, продолжила сексолог, извращенца могут выдать демонстративные фото с дорогими вещами.

«Насторожить должна постоянная демонстрация обнаженного тела и чрезмерное выставление предметов роскоши — последнее выглядит фальшиво и ненатурально, появляются вопросики по поводу адекватности», — заключила Миллер.

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