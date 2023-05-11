Психолог рассказала о различиях собачников и кошатников

Любители собак являются более открытыми и общительными людьми, чем кошатники. Об этом сообщает "Вечерняя Москва" со ссылкой на психолога Наталью Наумову.

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"Собачники – более активные и общительные люди. Также они дисциплинированы, любят все планировать и успевать. Они готовы командовать и воспитывать. У любителей собак много энергии", – отметила она.

По словам эксперта, этим людям необходим друг, который всегда будет рядом, поскольку они не любят оставаться в одиночестве. Наумова также добавила, что собачники меньше проявляют сдержанность и могут быть агрессивными. Что касается кошатников, они предпочитают быть наедине с собой, стараются не показывать свои эмоции, могут их контролировать.

Чаще всего любители кошек являются интровертами, рассказала специалист. Психолог обратила внимание, что истинные собачники могут взять себе кошку. Однако настоящие кошатники никогда не возьмут себе собаку, подчеркнула она. Наумова также отметила, что эти две группы людей по-разному проводят свободное время. Кошатники могут сидеть дома и никуда не выходить, им приходится заставлять себя что-то делать.

"Они любят полежать, помечтать в обнимку с котиком. Кошатникам нравится независимость кошек, в них они видят часть себя", – объяснила эксперт.