Как не бояться отталкивать потенциальных абьюзеров

Абьюзеры — это люди, которые насилием добиваются от партнёра удобного поведения. Казалось бы, от таких надо бежать, да так, что только пятки сверкают. Но ведь многие умудряются встречаться с ними годами, оправдывать их и думать, что «ну на этот-то раз мне повёзет».

© Кадр из сериала «Большая маленькая ложь»

Смотрите, какое дело. Обычно абьюзеры выдают себя уже в начале знакомства: прощупывают ваши слабые места, обещают позвонить вечером, а звонят через несколько дней.

Или ещё пример — ваш новый знакомый мимоходом говорит что-то вроде: «тебе так идёт это платье, ещё бы колени прикрыть, и будет совсем хорошо», или «классная стрижка, а в светлый ты краситься не пробовала?». Сомнительные комплименты, согласитесь?

Так вот, друзья, это всё тревожные звоночки. Если у вас всё в порядке с самооценкой и личными границами, то вряд ли вы станете продолжать общение с человеком, который маскирует критику похвалой. И не будете думать, мол, «он(а) просто прямолинейный(ая), это нормально». Но если у вас за плечами абьюзивные отношения или детство в семье, где разного рода насилие было нормой, то вы начнёте человека оправдывать и пропустите тревожные сигналы мимо.

Друзья, чтобы не бояться отталкивать потенциальных абьюзеров, надо научиться себе доверять и говорить «нет», когда вы чувствуете дискомфорт. Так вы сможете чётко провести границу между «это мне нравится» и «это мне неприятно». Без полумер в духе «я подожду и смогу привыкнуть», «не хочу усугублять, поэтому промолчу» или «у всех так, вот и я потерплю».