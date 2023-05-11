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Исследование Rambler&Co. Лучший отдых – смена деятельности. 51% россиян в рабочих перерывах читают новости

При этом пик продуктивности почти у половины совпадает с рабочим графиком.

Исследование Rambler&Co. Лучший отдых – смена деятельности
© пресс-служба

Магнитные бури, ретроградный Меркурий – как только люди не оправдывают прокрастинацию – непроизвольное откладывание важных дел «на потом». Аналитики медиахолдинга Rambler&Co опросили более 300 тысяч интернет-пользователей, чтобы узнать реальные причины срыва дедлайнов и убедиться, помогает ли передвижение курсора по рабочему столу компьютера сосредоточиться на рабочих задачах (спойлер: нет).

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Самые деятельные часы для 57% россиян – с утра до обеда. У каждого пятого (20%) пик продуктивности приходится на вечер, у 13% – на время после обеда. Каждый десятый (10%) считает себя «совой» и чувствует прилив сил ночью.

Почти половине респондентов (47%) повезло – их личные продуктивные часы совпадают с рабочим графиком. У 28% так получается не всегда, а четверть (25%) работает совсем не в то время, когда появляется желание.

Почти все участники опроса (86%) хоть раз сталкивались с прокрастинацией. Из них 30% связывают это с перепадами настроения, 28% – с усталостью, 25% – с потерей интереса к рабочим задачам, 3% могут лениться из-за смены погоды. 14% респондентов утверждают, что им незнакомо такое состояние.

Самое популярное занятие во время прокрастинации у половины (51%) россиян – это листать ленту новостей в любимых медиа. 17% лежат и ничего не делают, 15% смотрят видеоконтент. 7% играют в мобильные игры, 4% передвигают курсор мышки с места на место и пытаются сосредоточиться. 3% общаются в мессенджерах, ещё 3% листают фотографии или мемы.

Более трети респондентов (37%) считают, что лучший способ вернуться в ресурсное состояние – это дать себе небольшой отдых. 29% советуют переключить внимание на другие задачи, 12% спасаются сном, 11% необходимы кофе и сладкое. 4% восполняют энергию с помощью музыки, 3% – спорта, ещё 3% – составления таблиц и списков задач. Только 1% россиян выходили из состояния прокрастинации благодаря мотивационным тренингам.

Опрос проходил на ресурсах медиахолдинга Rambler&Co, охват составил 324 033 пользователя, среди которых 60% мужчин и 40% женщин.

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