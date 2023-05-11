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Психолог рассказала, почему снятся кошмары

Чаще всего кошмары снятся из-за неразрешенных внутренних конфликтов. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на психолога Евгению Пименову.

Психолог рассказала, почему снятся кошмары
© Сетевое издание m24.ru

"Происходит внутриличностный конфликт – конфликт между нашими различными частями. Одна, например, хочет уйти с работы и заняться творчеством, а другая говорит, что хобби жизнь не обеспечит", – привела пример специалист.

Пименова отметила, что большинство конфликтов не осознаются человеком, но психика находит лазейку в виде снов.

"В этом смысле сны скорее помогают нашей психике, делая часть работы, пока мы спим. Если во сне убегаем от надвигающегося цунами, то можем, например, интерпретировать это как то, что нам нужно принять какое-то важное решение и оттягивать уже невозможно", – пояснила она.

Эксперт уточнила, что дословно трактовать кошмары не стоит, расшифровка зависит от индивидуальных смыслов каждого. Она считает, что понять кошмар без знания о происходящем в жизни человека, которому он снится, невозможно.

Однако, по словам специалиста, в психологии существует ряд универсальных сюжетов.

Например, кошмар про лес может быть символом страха, сны с водой и землей хранят в себе образ матери, бурная река отражает беспокойство.

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