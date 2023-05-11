Психолог рассказала, почему снятся кошмары

"В этом смысле сны скорее помогают нашей психике, делая часть работы, пока мы спим. Если во сне убегаем от надвигающегося цунами, то можем, например, интерпретировать это как то, что нам нужно принять какое-то важное решение и оттягивать уже невозможно", – пояснила она.