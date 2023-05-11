8 способов поднять самооценку и стать уверенней в себе
Если вы читаете этот текст, вы уже делаете первый шаг к уверенности в себе.
Следующие восемь советов помогут собраться с мыслями, если вам не хватает веры в собственные силы.
Определите причину неуверенности
Жизненный опыт в значительной степени влияет на то, как мы видим и реагируем на происходящее. Никто не рождается с низкой самооценкой, но кому-то в процессе взросления повезло обрести уверенность в себе, а кого-то удары судьбы приучили держаться в тени. Когда мы понимаем причины своей робости, становится легче меняться. Хотя желание обрести уверенность в себе является ключом к развитию этой черты характера, люди, которыми мы себя окружаем, помогают достичь этой цели. Таким образом, избегайте близкого общения с теми, кто не верит в ваши успехи и ставит под сомнение любые достижения.
Примите свои особенности
Вера в свою уникальность и индивидуальность — важнейший шаг к обретению уверенности. Вместо того чтобы сравнивать себя с другими и расстраиваться несоответствию, присмотритесь к себе: в вас есть что-то необыкновенное, что не могут предложить другие. Примите свои особенности, сильные и слабые стороны — все это делает вас той, кто вы есть. Ваши слабости не помеха к успеху, они — возможность для роста и самосовершенствования. Чем скорее вы научитесь любить и принимать себя, тем быстрее придет уверенность и радостней будет процесс.
Регулярно ухаживайте за собой
Знакомо ли вам абсолютное нежелание видеть себя в зеркале? Едва ли такое состояние вы будете позже вспоминать с улыбкой. Только ухаживая за собой, можно прожить лучшую жизнь. И дело не в том, какой вас хотят видеть другие люди, главное, что вы можете выглядеть так, как сами того хотите. Уход за собой — это не только элементарная гигиена, макияж и пенная ванна, поддерживать себя в форме морально и физически поможет спорт или как минимум регулярные прогулки на свежем воздухе. Когда забота о себе станет привычкой, вы обязательно почувствуете себя лучше.
Прорабатывайте страхи
Это вполне нормально — чувствовать неуверенность в сферах, где у вас нет знаний и опыта. Но, к счастью, множество жизненных ситуаций не предполагают трудоемкой подготовки, зато способны моментально преумножить вашу уверенность. Например, заговорить с симпатичным незнакомцем. Записать подкаст. Научиться говорить на камеру. Надеть наряд, в котором стеснялись выйти. Просто сделайте это и наслаждайтесь властью над обстоятельствами!
Одевайтесь для себя
В первом, что выпало из шкафа, сложно чувствовать себя на высоте. Как и в супермодном образе, к которому не лежит душа. Ключ к уверенности лежит прежде всего в абсолютном комфорте. Если вы нравитесь себе в белой футболке больше, чем в сложносочиненном образе, ходите в белых футболках. И развивайте собственный стиль, когда почувствуете в этом необходимость. Хочется посмотреть на себя чужими глазами? Воспользуйтесь услугами стилиста и устройте шопинг с подругой, чувству прекрасного которой вы можете доверять. Но прежде всего ориентируйтесь на собственные ощущения. Когда вы нравитесь себе, люди это чувствуют.
Не молчите
Одна из самых разрушительных привычек неуверенных в себе людей — все терпеть молча. Официант принес не то блюдо? Ничего, он же не виноват. Незнакомец занял ваше место в кинотеатре? Бывает, сядете дальше на свободное. Начальник попросил поработать на выходных, а вы запланировали поездку? Конечно, сможете поработать. Если вы узнали себя и такие ситуации происходят постоянно, пора меняться. Никто не любит конфликты, но вы должны помнить, что важно отстаивать свои интересы. Чаще всего вам легко пойдут навстречу: официант принесет комплимент от ресторана в качестве извинения, незнакомец просто ошибся, а босс был уверен, что вы сидите все выходные дома. Озвучивайте свою позицию и помните: вы молодец, что не даете себя в обиду.
Ставьте достижимые цели
Ничто так не мотивирует, как свершившийся успех. Причинами неверия в себя часто бывают слишком масштабные цели, путь к которым неочевиден. И наоборот, маленькие достижения — наглядная иллюстрация: вам все по плечу! Когда вы ставите небольшие цели и достигаете их, вы замечаете, что способны на большее, чем думали. Не забывайте праздновать свои достижения, какими бы незначительными они ни были.
Освойте новый навык
Независимо от того, решились ли вы записаться на курс по предмету, который вас всегда интересовал, или погружаетесь в новое хобби, процесс изучения чего-то нового покажет вам, что вы способны к росту и совершенствованию. Никогда не прекращайте учиться — так вы будете становиться все более уверенным в себе и реализованным человеком. Сосредоточьтесь на возможностях обучения, и вы не только приобретете новые знания, но и повысите самооценку. Принимайте вызов и научитесь чему-то новому уже сегодня!