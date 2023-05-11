8 способов поднять самооценку и стать уверенней в себе

Если вы читаете этот текст, вы уже делаете первый шаг к уверенности в себе.

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Следующие восемь советов помогут собраться с мыслями, если вам не хватает веры в собственные силы.

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Определите причину неуверенности

Жизненный опыт в значительной степени влияет на то, как мы видим и реагируем на происходящее. Никто не рождается с низкой самооценкой, но кому-то в процессе взросления повезло обрести уверенность в себе, а кого-то удары судьбы приучили держаться в тени. Когда мы понимаем причины своей робости, становится легче меняться. Хотя желание обрести уверенность в себе является ключом к развитию этой черты характера, люди, которыми мы себя окружаем, помогают достичь этой цели. Таким образом, избегайте близкого общения с теми, кто не верит в ваши успехи и ставит под сомнение любые достижения.

Примите свои особенности

Вера в свою уникальность и индивидуальность — важнейший шаг к обретению уверенности. Вместо того чтобы сравнивать себя с другими и расстраиваться несоответствию, присмотритесь к себе: в вас есть что-то необыкновенное, что не могут предложить другие. Примите свои особенности, сильные и слабые стороны — все это делает вас той, кто вы есть. Ваши слабости не помеха к успеху, они — возможность для роста и самосовершенствования. Чем скорее вы научитесь любить и принимать себя, тем быстрее придет уверенность и радостней будет процесс.

Регулярно ухаживайте за собой

Знакомо ли вам абсолютное нежелание видеть себя в зеркале? Едва ли такое состояние вы будете позже вспоминать с улыбкой. Только ухаживая за собой, можно прожить лучшую жизнь. И дело не в том, какой вас хотят видеть другие люди, главное, что вы можете выглядеть так, как сами того хотите. Уход за собой — это не только элементарная гигиена, макияж и пенная ванна, поддерживать себя в форме морально и физически поможет спорт или как минимум регулярные прогулки на свежем воздухе. Когда забота о себе станет привычкой, вы обязательно почувствуете себя лучше.

Прорабатывайте страхи

Это вполне нормально — чувствовать неуверенность в сферах, где у вас нет знаний и опыта. Но, к счастью, множество жизненных ситуаций не предполагают трудоемкой подготовки, зато способны моментально преумножить вашу уверенность. Например, заговорить с симпатичным незнакомцем. Записать подкаст. Научиться говорить на камеру. Надеть наряд, в котором стеснялись выйти. Просто сделайте это и наслаждайтесь властью над обстоятельствами!

Одевайтесь для себя

В первом, что выпало из шкафа, сложно чувствовать себя на высоте. Как и в супермодном образе, к которому не лежит душа. Ключ к уверенности лежит прежде всего в абсолютном комфорте. Если вы нравитесь себе в белой футболке больше, чем в сложносочиненном образе, ходите в белых футболках. И развивайте собственный стиль, когда почувствуете в этом необходимость. Хочется посмотреть на себя чужими глазами? Воспользуйтесь услугами стилиста и устройте шопинг с подругой, чувству прекрасного которой вы можете доверять. Но прежде всего ориентируйтесь на собственные ощущения. Когда вы нравитесь себе, люди это чувствуют.

Не молчите

Одна из самых разрушительных привычек неуверенных в себе людей — все терпеть молча. Официант принес не то блюдо? Ничего, он же не виноват. Незнакомец занял ваше место в кинотеатре? Бывает, сядете дальше на свободное. Начальник попросил поработать на выходных, а вы запланировали поездку? Конечно, сможете поработать. Если вы узнали себя и такие ситуации происходят постоянно, пора меняться. Никто не любит конфликты, но вы должны помнить, что важно отстаивать свои интересы. Чаще всего вам легко пойдут навстречу: официант принесет комплимент от ресторана в качестве извинения, незнакомец просто ошибся, а босс был уверен, что вы сидите все выходные дома. Озвучивайте свою позицию и помните: вы молодец, что не даете себя в обиду.

Ставьте достижимые цели

Ничто так не мотивирует, как свершившийся успех. Причинами неверия в себя часто бывают слишком масштабные цели, путь к которым неочевиден. И наоборот, маленькие достижения — наглядная иллюстрация: вам все по плечу! Когда вы ставите небольшие цели и достигаете их, вы замечаете, что способны на большее, чем думали. Не забывайте праздновать свои достижения, какими бы незначительными они ни были.

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